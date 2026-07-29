Trump busca que el Congreso de EU imponga aranceles a Irán

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que estaría a favor de que la ley que se tramita en el Congreso para imponer sanciones a Irán, incluyera también aranceles.

“Me gustaría que incluyeran aranceles para Irán, no solo sanciones. Creo que es importante”, señaló el mandatario en el Despacho Oval a preguntas de los medios. “Eso haría la medida mucho más contundente”, insistió Trump.

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El Senado de Estados Unidos dio este martes un importante paso para avanzar hacia la aprobación de nuevas sanciones contra Rusia e Irán, al votar a favor de continuar la tramitación del proyecto de ley.

La iniciativa recibió 86 votos a favor y 12 en contra en una votación que permite que continúe su recorrido legislativo, pero que todavía no supone la aprobación definitiva de las sanciones.

La sesión tuvo lugar después de que los senadores rindieran homenaje al fallecido senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales impulsores del proyecto.

En este sentido, Trump aseguró que le gustaría que se incluyeran los aranceles como un homenaje al senador fallecido, “eso es lo que quería Lindsey”.

El receso de verano del Senado complica los plazos para aprobar la ley, y Trump expresó este miércoles su deseo de que, si es necesario, los legisladores adelanten la vuelta para dar luz verde al texto: “bueno, para ser sincero, no debería ser necesario. Pero si hace falta, me gustaría que lo hicieran”, añadió.

El proyecto, conocido como la Ley de Sanciones a Rusia, fue presentado por primera vez en abril de 2025, para aumentar la presión a Moscú por su guerra contra Ucrania y la ocupación de su territorio, y el Senado añadió la semana pasada las sanciones económicas contra Irán después de que Trump lo pidiera.