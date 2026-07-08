¿Por qué los gestos de Trump son un buen augurio para las grandes demandas de Turquía en la cumbre de la OTAN?

Lillian Glass, autora de “El lenguaje corporal de los mentirosos”, analizó una serie de señales en los encuentros de Trump con Erdoğan, como las palmas abiertas y los gestos amistosos de contacto.

La reunión de Donald Trump con el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan demostró la profunda sintonía entre ambos líderes, según declaró un experto en lenguaje corporal, señalando los movimientos de las manos de Trump.

Durante el primer día de su visita a la cumbre anual de la OTAN, Trump anunció que planea levantar las sanciones a la venta de armas a Turquía que impuso durante su primer mandato —cuando tuvo una serie de enfrentamientos con su homólogo autoritario— y que estaba considerando autorizar la venta de aviones de combate furtivos F-35, lo que consolidaría la ventaja militar de Erdoğan en la región.

Glass afirmó que desde el principio fue evidente que Erdoğan contaba con el favor de Trump.

Tras bajar los escalones del Air Force One, Trump saludó al líder turco “aplaudiendo con entusiasmo y luego extendiéndole la mano a [Erdoğan] con la palma abierta, lo cual es un saludo de bienvenida muy positivo”, dijo.

“Le puso la mano en el hombro a Erdoğan, un gesto íntimo que demuestra su estrecha amistad. También se mantuvo muy cerca de él, otra señal de su cercanía, tanto literal como figuradamente. Trump volvió a extender la mano y le dio una palmada en el brazo”.

Mientras caminaban, “Erdoğan se agarró a Trump... e incluso chocaron los brazos en un momento dado”.

“Por la cercanía con la que se inclinaban el uno hacia el otro, se percibe un afecto mutuo y, claramente, una amistad”, dijo. “Erdoğan muestra respeto al permitir que Trump tome el protagonismo y camine frente a él... y lo sujeta por la espalda durante toda la conversación”.

Más tarde, durante una rueda de prensa bilateral en la que respondieron preguntas, “[Trump] menciona que Turquía ha sido un gran aliado de Estados Unidos, mientras utiliza gestos amplios y expansivos con la palma de la mano abierta que indican credibilidad y sinceridad”.

Trump elogió las acciones de su anfitrión durante la guerra con Irán, valorando positivamente sus medidas como útiles, al tiempo que criticaba a otros aliados estadounidenses, como el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, por retener la ayuda.