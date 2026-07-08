Pakistán amplía la búsqueda del avión de carga tras desaparecer del radar y perder contacto con el control de tráfico aéreo

Según informaron las autoridades, el avión con destino a Karachi, operado por la aerolínea privada K2 Airways, reportó un problema en el sistema de navegación mientras volaba desde Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, con cinco personas a bordo.

La Armada y las autoridades civiles de Pakistán ampliaron el miércoles la búsqueda de un avión de carga que se teme que se haya estrellado tras desaparecer del radar y perder contacto con el control de tráfico aéreo en ruta hacia la ciudad portuaria sureña de Karachi.

La búsqueda aún continúa, según tres funcionarios familiarizados con la operación de rescate.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a la naturaleza delicada del posible accidente.

Añadieron que la vasta zona de búsqueda en el mar Arábigo y el fuerte oleaje provocado por el monzón estaban planteando importantes dificultades para la operación de búsqueda y rescate.

El primer ministro Shehbaz Sharif expresó sus condolencias a las familias de los cinco tripulantes, según un comunicado de su oficina, y ordenó al gobierno que desplegara todos los recursos disponibles para las labores de búsqueda.

Aún no hay confirmación oficial sobre el paradero de la aeronave. En un comunicado, K2 Airways indicó que las autoridades pakistaníes continúan realizando operaciones de búsqueda y rescate, y que la compañía está cooperando plenamente con las autoridades de aviación.

Se identificó a los miembros de la tripulación desaparecidos como el capitán Muhammad Rizwan Idris, el primer oficial Faisal Jatoi, los ingenieros de vuelo Muhammad Hamid y Muhammad Arif Siddiqui, y el encargado de carga de la aeronave Muhammad Taufiq Khan.

“Seguimos orando fervientemente por la seguridad de nuestros compañeros”, decía el comunicado.

Anteriormente, la Autoridad Aeroportuaria de Pakistán informó en X que los datos del radar mostraban que la aeronave había cambiado bruscamente de rumbo y descendido rápidamente antes de que se perdiera el contacto por radar y radio alrededor de las 21:21, aproximadamente a 155 millas náuticas (287 kilómetros, 178 millas) al oeste de Karachi.

Según las autoridades, los organismos militares y civiles de Pakistán activaron el Centro de Coordinación de Rescate y lanzaron operaciones de búsqueda y rescate en el mar poco después de la desaparición de la aeronave.

Según las autoridades, la fragata PNS Zulfiqar de la Armada de Pakistán fue enviada a la zona donde se perdió el contacto con la aeronave.

La Fuerza Aérea de Pakistán también desplegó aeronaves para ayudar en la búsqueda, mientras que un avión ATR de la Armada de Pakistán despegó de la ciudad de Turbat, en el suroeste del país.

Según informaron las autoridades, un buque mercante operado por la Corporación Nacional de Transporte Marítimo de Pakistán también se unió a la operación.

El experto en aviación Imran Aslam declaró a la emisora local ARY News a última hora del martes que aún no está claro qué provocó que la aeronave desapareciera del radar.

Explicó que, incluso si una aeronave sufriera una falla en el motor, normalmente continuaría planeando en lugar de precipitarse en picada. Añadió que la causa exacta solo se esclarecería una vez que los investigadores reunieran más pruebas.

En mayo de 2020, un vuelo de Pakistan International Airlines con 98 personas a bordo se estrelló contra un barrio densamente poblado cerca del aeropuerto de Karachi al intentar aterrizar. Todas las personas a bordo, excepto una, fallecieron.

Una investigación gubernamental concluyó posteriormente que un error humano por parte de los pilotos y los controladores de tráfico aéreo fue la causa del accidente.