¿Por qué preocupa el uso de la IA en los ataques a Irán por parte de EU e Israel?

WASHINGTON- Los reportes que apuntan a un creciente uso de sistemas avanzados de inteligencia artificial (IA) por parte de Estados Unidos e Israel en la ofensiva contra Irán han disparado las alarmas sobre cómo estas tecnologías estarían acelerando la selección de objetivos y la ejecución de ataques y también por el riesgo de que errores algorítmicos se traduzcan en tragedias civiles.

Según medios estadounidenses, el uso de inteligencia artificial permitió que en las 48 horas iniciales del operativo en Irán se atacaran más de un millar de objetivos, incluido el bombardeo en cadena que acabó con el líder supremo, Alí Jameneí, algo que en conflictos anteriores habría requerido días.

”Desde la identificación de objetivos y la obtención de la aprobación legal hasta la ejecución de los ataques, la IA está acelerando la toma de decisiones en todos los niveles”, asegura la revista británica AI.

SU USO EN IRÁN

El proyecto Maven -la iniciativa de “guerra algorítmica” del Pentágono, ahora bajo la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial- usa IA para revisar imágenes de drones y satélites, detectar posibles objetivos y marcarlos en mapas, de modo que los mandos dispongan de listas de blancos generadas por algoritmos que, según el Departamento de Defensa, son revisadas después por personal humano.

Esta herramienta habría sido empleada en Irán, aseguran medios como el Washington Post, que cita tres fuentes familiarizadas con el sistema.