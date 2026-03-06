Se aproxima nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y fuertes vientos a estos estados

Para este viernes, el frente frío 39 se desplazará sobre el noroeste y norte del país; interaccionando con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical , además de una línea seca , sobre el noreste de la República Mexicana, propiciando descenso de la temperatura; lluvias y chubascos en dichas regiones; además de rachas de viento de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas; con posible formación de torbellinos en Coahuila (norte); rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Sonora y Zacatecas; y de 30 a 50 km/h en Baja California Sur y Sinaloa.

Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El sábado, el frente frío 39 será reforzado por una nueva masa de aire polar y se extenderá sobre el norte del país, mientras que la vaguada polar dará origen a una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del territorio mexicano, además del ingreso de un nuevo frente frío ; dichos sistemas interaccionarán con las corrientes en chorro polar y subtropical , generando vientos con rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua Durango; con posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas ; rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México hacia el centro, oriente y sur del territorio nacional, originará lluvias y chubascos en dichas regiones.

Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en la región mencionada y en Yucatán; así como lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Durante el domingo y lunes, el nuevo frente frío y la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se mantendrán sobre el noroeste de México, ambos sistemas interaccionarán con las corrientes en chorro polar y subtropical , originando ambiente frío, viento fuerte a muy fuerte con rachas de hasta 90 km/h, chubascos y lluvias fuertes en el noroeste y norte del país, adicionalmente de condiciones para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste del territorio mexicano, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias y chubascos en el centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán.

Durante el período de pronóstico, prevalecerá la onda de calor en Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 14 y máxima de 26 grados, con cielo medio nublado, el sábado tendremos una máxima de 28 y una mínima de 12 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 21 y mínima de 12.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Tabasco.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Oaxaca (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango (este), Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas; con probabilidad de formación de torbellinos: Coahuila (norte).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Zacatecas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.