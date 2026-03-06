China entra a licitación del tren Saltillo–Nuevo Laredo con ofertas hasta 19% más bajas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 6 marzo 2026
    China entra a licitación del tren Saltillo–Nuevo Laredo con ofertas hasta 19% más bajas
    Empresarios creen incongruente que se hable del Plan México en los contratos de obra pública y se les quiera dar preferencia a los chinos, además de la problemática que puede traer en plena revisión del T-MEC. CUARTOOSCURO
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Licitaciones
T-MEC
Trenes

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


SICT

Empresarios cuestionan “precios irreales” en la licitación del tramo de la Zona Metropolitana de Monterrey; y esperan al fallo, que se anunciará el lunes

En contraste con el objetivo del Plan México de priorizar las compras nacionales, el Gobierno federal incluyó a dos empresas chinas en la licitación para el diseño y la construcción de 8.854 kilómetros del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, en el segmento 15 “A1”, correspondiente a la Zona Metropolitana de Monterrey.

Las cotizaciones presentadas en las licitaciones por ambas compañías rondan, en conjunto, cerca de mil millones de pesos por debajo del promedio. De acuerdo con el Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), entre los siete participantes figuran:

-Grupo III: Formado por China Civil Engineering Corp. y Aldesa Construcciones.

-Grupo VII: Formado por Powerchina International Group Limited y Sinohydro México.

TE PUEDE INTERESAR: Informa SICT reducción en trámites para tren Saltillo-Nuevo Laredo

Preocupación en el sector nacional

”Hay indignación y preocupación en el medio de fabricantes de productos para la construcción y constructores en México, porque el próximo lunes se va a resolver la licitación”, dijo un empresario del ramo que pidió el anonimato.

“Es incongruente que, por un lado, se hable en el Plan México de contenido nacional y sustitución de importaciones y, a la hora de los contratos de obra pública, se les quiera dar preferencia a los chinos, con todo y lo que ello ‘enchila’ a nuestros vecinos del norte en plena revisión del T-MEC.

El monto promedio de los siete participantes es de 6 mil 702 millones de pesos. Sin embargo, el Grupo III presentó una propuesta de 5 mil 410 millones (19% menos que el promedio), mientras que el Grupo VII propuso 5 mil 647 millones (16% menos). “Ambos consorcios chinos presentan precios irreales para el mercado mexicano”, sentenció otro empresario.

Competencia y propuestas

Las cotizaciones más altas fueron presentadas por empresas de capital mayoritariamente nacional o con larga trayectoria en el país:

-Grupo II (ICA Constructora): 7 mil 783 millones de pesos.

-Grupo IV (La Peninsular): 7 mil 499 millones de pesos.

-Grupo I (Constructora de Proyectos Viales de México): 7 mil 063 millones de pesos.

-Grupo V (Recal Estructuras): 6 mil 767 millones de pesos.

-Mota-Engil México: 6 mil 743 millones de pesos.

Las propuestas quedaron en custodia de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), organismo descentralizado de la SICT, para su evaluación. El fallo se hará público el lunes 9 de marzo de 2026 a las 17:00 horas a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Licitaciones
T-MEC
Trenes

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


SICT

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Plan B de Claudia

Plan B de Claudia
true

Sheinbaum y su operación ‘Salvar el Mundial’
Alondra Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM, desapareció tras viajar de Cuautla a Cuernavaca; su caso surge tras el hallazgo sin vida de dos alumnas.

Desaparece Alondra María Stephanye Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM; es el tercer caso

Fiesta. El cantante estadounidense ampliará su gira mundial ‘The Romantic Tour’ con nuevas fechas en Norteamérica, incluida la capital mexicana.

Bruno Mars anuncia cuatro conciertos en la CDMX como parte de ‘The Romantic Tour’
Miles de jóvenes que cumplen 18 años deberán tramitar la Cartilla del Servicio Militar Nacional durante 2026.

Cartilla Militar gratis para todos los nacidos en 2008... ¿Dónde tramitarla y cuáles son los 5 documentos que piden?
Aunque muchas personas la utilizan a diario, el agua de la llave puede contener microorganismos y contaminantes que representan riesgos para la salud si no recibe el tratamiento adecuado.

¿Usas el agua de la llave para cocinar o lavarte los dientes?¡Cuidado!... estos son los riesgos de salud
Cita. El cantante puertorriqueño presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas un show que mezcla música urbana con la potencia de una orquesta sinfónica.-

Yandel Sinfónico: el reguetón se transforma con orquesta en su concierto en Saltillo
Lionel Messi y el plantel del Inter Miami visitaron la Casa Blanca, donde fueron reconocidos por el presidente Donald Trump tras conquistar la MLS Cup 2025.

Lionel Messi visita a Donald Trump en la Casa Blanca tras su título de la MLS Cup