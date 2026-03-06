China entra a licitación del tren Saltillo–Nuevo Laredo con ofertas hasta 19% más bajas

En contraste con el objetivo del Plan México de priorizar las compras nacionales, el Gobierno federal incluyó a dos empresas chinas en la licitación para el diseño y la construcción de 8.854 kilómetros del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, en el segmento 15 “A1”, correspondiente a la Zona Metropolitana de Monterrey.

Las cotizaciones presentadas en las licitaciones por ambas compañías rondan, en conjunto, cerca de mil millones de pesos por debajo del promedio. De acuerdo con el Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), entre los siete participantes figuran:

-Grupo III: Formado por China Civil Engineering Corp. y Aldesa Construcciones.

-Grupo VII: Formado por Powerchina International Group Limited y Sinohydro México.

Preocupación en el sector nacional

”Hay indignación y preocupación en el medio de fabricantes de productos para la construcción y constructores en México, porque el próximo lunes se va a resolver la licitación”, dijo un empresario del ramo que pidió el anonimato.

“Es incongruente que, por un lado, se hable en el Plan México de contenido nacional y sustitución de importaciones y, a la hora de los contratos de obra pública, se les quiera dar preferencia a los chinos, con todo y lo que ello ‘enchila’ a nuestros vecinos del norte en plena revisión del T-MEC”.

El monto promedio de los siete participantes es de 6 mil 702 millones de pesos. Sin embargo, el Grupo III presentó una propuesta de 5 mil 410 millones (19% menos que el promedio), mientras que el Grupo VII propuso 5 mil 647 millones (16% menos). “Ambos consorcios chinos presentan precios irreales para el mercado mexicano”, sentenció otro empresario.

Competencia y propuestas

Las cotizaciones más altas fueron presentadas por empresas de capital mayoritariamente nacional o con larga trayectoria en el país:

-Grupo II (ICA Constructora): 7 mil 783 millones de pesos.

-Grupo IV (La Peninsular): 7 mil 499 millones de pesos.

-Grupo I (Constructora de Proyectos Viales de México): 7 mil 063 millones de pesos.

-Grupo V (Recal Estructuras): 6 mil 767 millones de pesos.

-Mota-Engil México: 6 mil 743 millones de pesos.

Las propuestas quedaron en custodia de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), organismo descentralizado de la SICT, para su evaluación. El fallo se hará público el lunes 9 de marzo de 2026 a las 17:00 horas a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.