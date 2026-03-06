México discutirá con EU el T-MEC sobre reglas de origen, influencia de China y seguridad: Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, declaró que el 16 de marzo comenzarán una serie de reuniones con diplomáticos de Estados Unidos (EU) para discutir puntos claves del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y tener preparado el terreno de negociación del 1 de julio de 2026, fecha en que se decidirá sí se mantiene este tratado de libre comercio, así como reducir la incertidumbre comercial.

En entrevista con Radio W, Ebrard señaló que en esta primera conversación bilateral que se tendrá se discutirán puntos claves sobre las reglas de origen de las mercancías, la influencia de China en el comercio internacional y la “seguridad económica” como garantía para México y EU.

“Entonces ahorita nos ocupan 3 temas en esta primera ronda. La primera es ¿Cómo reducimos la dependencia de otras regiones, especialmente de Asia? (...) Estamos importando en muchos temas sensibles, más del 80, a veces 90% de lo que necesitamos de países que están desde el otro lado del mar en condiciones a veces muy tensas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues garantizar que lo podemos producir en Norteamérica, México, una parte de Estados Unidos es otra. Canadá más adelante seguramente se va a integrar”, señaló Marcelo Ebrard.

El secretario de Economía señaló que el gobierno estadounidense tendrá un acercamiento con Canadá para conversar sobre puntos claves bilaterales en torno a productos como la madera entre otros.

“[Estados Unidos va] a tener una conversación con Canadá en estos días y no sé qué vayan a concluir. Desde luego que nosotros hay como 2 componentes en el tratado, siempre lo ha sido así. Tienes elementos trilaterales, (...) y hay otros contenidos que son muy bilaterales que, por ejemplo, en el caso de Canadá, pues el aluminio o la madera son centrales”, puntualizó Ebrard.

Por otro lado, el secretario de Economía mencionó que el origen de estas negociaciones responden a las demandas de EU para reducir el déficit comercial que tiene con México, sin embargo, puntualizó que la economía mexicana es “el principal comprador” de Estados Unidos y que la interdependencia económica es una realidad que hay que discutir.

NORTEAMÉRICA DEPENDIENTE DE CHINA

Ante el predominio de insumos intermedios provenientes de China y la dependencia económica que las economías norteamericanas tienen con esta nación asiática, Marcelo Ebrard comentó que se buscarán alternativas para bajar el consumo en importaciones de estos productos y buscar que se produzcan en norteamérica.

También mencionó que se importan de China aproximadamente el 90% de los aminoácidos necesarios para la industria cárnica; el 95% de los semiconductores para la industria tecnológica, así como el 80-90% de los insumos intermedios de productos farmacéuticos (los API, por sus siglas en inglés).

Estos temas se estarían discutiendo, según Economía, entre los meses de marzo y finales de junio para que en estos 4 meses se pueda tener un avance en las conversaciones para emparejar el terreno de negociación y “no perder otros no sé cuántos meses en revisar” los temas desde un inicio.

EL 85% DEL INTERCAMBIO DEL T-MEC NO TIENE ARANCELES

Ante la pregunta sobre la situación de los aranceles que anunció el presidente de EU Donald Trump, el titular de Economía en México comentó que, en primera instancia, el 85% del intercambio comercial por el T-MEC no tiene cargas arancelarias y que, los aranceles anunciados entrarían en “el 15% restante”, sí y solo sí son productos considerados en el marco legal de las disposiciones de emergencia de estos nuevos aranceles.

Sin embargo, comentó que el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, recurrirá a “otra norma que se le denomina la 301”, con el objetivo de que con este marco legal pueda activar “su sistema de aranceles recíprocos” en un promedio de 150 días.

Aunque las ventajas comparativas que brinda el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá son cruciales para las economías que conforman este acuerdo económico trilateral, el titular de Economía sí aceptó que no es suficiente para mantener la vigencia de este, pero que estas charlas tienen el objetivo de “aumentar la integración económica, reducir aranceles entre nuestros países, si se puede eliminarlos mejor”.