$!Desaparece Alondra María Stephanye Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM; es el tercer caso

Alondra María Stephanye Contreras Galarza, estudiante de la Facultad de Nutrición, se encuentra desaparecida tras ser vista por última vez durante su traslado desde Cuautla hacia Cuernavaca. Este hecho ha puesto nuevamente en alerta a la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la cual enfrenta con preocupación la confirmación de su paradero desconocido.

El caso ocurre pocos días después de que se confirmara el hallazgo sin vida de dos estudiantes de la misma universidad, Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, lo que ha incrementado la preocupación entre estudiantes, familiares y colectivos en la entidad.

FAMILIARES DE ALONDRA CONTRERAS GALARZA SOLICITA APOYO PARA LOCALIZARLA

A través de redes sociales, el padre de Alondra difundió un mensaje en el que pidió ayuda para encontrar a su hija y aclaró que la joven no ha sido localizada, luego de que circularan versiones que señalaban lo contrario.

En su publicación explicó que la joven salió de Cuautla con destino a Cuernavaca, donde estudia la licenciatura en Nutriología en la UAEM, y que hasta el momento no ha regresado a casa.

“Con mucho pesar en mi corazón les comparto que mi hija Alondra Stephanye está desaparecida. Hoy salió de Cuautla rumbo a Cuernavaca porque no tenía información precisa respecto de las marchas que se estaban haciendo en la UAEM (...) el día de hoy no llegó a casa y tememos que pueda ser víctima de la comisión de un delito o desaparición forzada”, escribió.

En el mismo mensaje, el padre insistió en que es falso que la joven haya sido localizada y solicitó a la población compartir información que pueda ayudar a dar con su paradero.