Desaparece Alondra María Stephanye Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM; es el tercer caso
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Alondra Contreras, estudiante de la UAEM, desapareció al viajar de Cuautla a Cuernavaca; el caso ocurre tras los feminicidios de Kimberly Ramos y Karol Toledo
Alondra María Stephanye Contreras Galarza, estudiante de la Facultad de Nutrición, se encuentra desaparecida tras ser vista por última vez durante su traslado desde Cuautla hacia Cuernavaca. Este hecho ha puesto nuevamente en alerta a la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la cual enfrenta con preocupación la confirmación de su paradero desconocido.
El caso ocurre pocos días después de que se confirmara el hallazgo sin vida de dos estudiantes de la misma universidad, Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, lo que ha incrementado la preocupación entre estudiantes, familiares y colectivos en la entidad.
TE PUEDE INTERESAR: Detienen a conductor de moto por app por feminicidio de Ana Karen en Edomex; cuerpo fue hallado en Metepec
FAMILIARES DE ALONDRA CONTRERAS GALARZA SOLICITA APOYO PARA LOCALIZARLA
A través de redes sociales, el padre de Alondra difundió un mensaje en el que pidió ayuda para encontrar a su hija y aclaró que la joven no ha sido localizada, luego de que circularan versiones que señalaban lo contrario.
En su publicación explicó que la joven salió de Cuautla con destino a Cuernavaca, donde estudia la licenciatura en Nutriología en la UAEM, y que hasta el momento no ha regresado a casa.
“Con mucho pesar en mi corazón les comparto que mi hija Alondra Stephanye está desaparecida. Hoy salió de Cuautla rumbo a Cuernavaca porque no tenía información precisa respecto de las marchas que se estaban haciendo en la UAEM (...) el día de hoy no llegó a casa y tememos que pueda ser víctima de la comisión de un delito o desaparición forzada”, escribió.
En el mismo mensaje, el padre insistió en que es falso que la joven haya sido localizada y solicitó a la población compartir información que pueda ayudar a dar con su paradero.
ÚLTIMO CONTACTO DE ALONDRA CONTRERAS GALARZA CON SU FAMILIA
En otra publicación difundida por quien se identifica como tio de la estudiante, se detalla que la última comunicación con Alondra ocurrió alrededor de las 14:30 horas, cuando informó a su madre que había llegado a Cuernavaca y que se encontraba bien.
Según el relato familiar, la joven salió de su casa en Cuautla aproximadamente a las 10:30 horas. Más tarde, cuando su familia intentó contactarla nuevamente a partir de las 19:30 horas, ya no fue posible comunicarse con ella.
De acuerdo con el mensaje difundido, el teléfono comenzó a enviar señales de que estaba fuera de servicio y los mensajes dejaron de entregarse.
FISCALÍA DE MORELOS EMITE FICHA DE BÚSQUEDA PARA LOCALIZAR A ALONDRA MARÍA STEPHANYE CONTRERAS GALARZA
La Fiscalía General del Estado de Morelos difundió la ficha de búsqueda de Alondra María Stephanye Contreras Galarza, en la que se describen sus características físicas.
La joven tiene 18 años, mide 1.68 metros, es de complexión delgada, tez morena clara, con ojos café claro y grandes.
La última vez que fue vista vestía:
- Pantalón blanco de enfermería
- Blusa tipo polo azul marino con logotipos de la UAEM y la Facultad de Nutrición
- Zapatos blancos de enfermería
- Lentes
- Mochila beige con rosa marca Kipling
Las autoridades solicitaron a la población que cualquier información que contribuya a localizarla sea reportada a los teléfonos 777 450 4478 (zona sur poniente), 774 600 893 / 777 109 1248 (zona metropolitana) y 777 460 0893 (zona oriente).
DESAPARICIÓN DE ALONDRA CONTRERAS PREOCUPA A COMUNIDAD TRAS FEMINICIDIOS DE KIMBERLY Y KAROL
La desaparición de Alondra se registra en un contexto de preocupación dentro de la comunidad universitaria de la UAEM, luego de que en días recientes se confirmara la muerte de otras dos estudiantes: Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez.
Uno de los casos fue el de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, de 18 años, estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.
DESAPARICIÓN Y FEMINICIDIO DE KIMBERLY JOSELIN RAMOS BELTRÁN
La joven desapareció el 20 de febrero de 2026, después de salir de su casa en Cuernavaca rumbo al campus universitario. Ese mismo día mantuvo comunicación con su familia para informar que había llegado a la universidad, siendo ese el último contacto.
Su desaparición fue denunciada el 21 de febrero, lo que activó protocolos de búsqueda que incluyeron operativos interinstitucionales, revisión de videograbaciones y rastreo digital de dispositivos.
Tras 11 días de búsqueda, ese mismo 2 de marzo, autoridades localizaron el cuerpo de Kimberly Joselin Ramos Beltrán en una zona boscosa del poblado de Chamilpa, al norte de Cuernavaca, cerca de las instalaciones de la UAEM.
TE PUEDE INTERESAR: Localizan cuerpo de Kimberly Jocelin Ramos en un predio cerca de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
ENCUENTRAN SIN VIDA A KAROL TOLEDO GÓMEZ; CONTINÚAN INVESTIGACIONES
El 5 de marzo la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó sobre el hallazgo de un cuerpo en el municipio de Coatetelco, en el marco de los operativos de búsqueda para localizar a Karol Toledo Gómez. La joven, estudiante de la licenciatura en Derecho en el Centro de Estudios Superiores de Mazatepec (UAEM), fue reportada como desaparecida desde el pasado lunes 2 de marzo, generando una movilización inmediata de las autoridades y la sociedad civil.
De acuerdo con versiones preliminares de la dependencia, las características físicas del cuerpo localizado coinciden con las de la alumna universitaria.
El hallazgo se produjo en una zona contigua a Mazatepec, municipio donde Karol fue vista con vida por última vez. Aunque la evidencia inicial sugiere que podría tratarse de la estudiante, la Fiscalía se mantiene a la espera de los resultados periciales correspondientes para confirmar la identidad de manera oficial.
TE PUEDE INTERESAR: FGE Morelos confirma que cuerpo encontrado corresponde a Karol Toledo Gómez, estudiante de la UAEM
A estos hechos también se suma el antecedente del feminicidio de Aylin Rodríguez Fernández, estudiante universitaria asesinada en abril de 2025.
La desaparición de Alondra María Stephanye Contreras Galarza ocurre en la antesala del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Familiares y colectivas exigen su pronta localización.