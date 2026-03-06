Marcela Barreiro: liderazgo con congruencia, vulnerabilidad y libertad personal

En una conversación sobre liderazgo femenino, desarrollo profesional y equilibrio personal, Marcela Barreiro, presidenta y CEO de Daimler Truck México, compartió una visión de liderazgo basada en la congruencia, la vulnerabilidad y la libertad de construir una carrera alineada con la propia identidad, incluso dentro de una industria históricamente dominada por hombres.

Durante el encuentro, Barreiro relató que su trayectoria no respondió a un momento único en el que se sintiera completamente lista para liderar, sino a un proceso gradual de preparación. Abogada de formación, inició su carrera en el área legal de la empresa hace 18 años, pero con el tiempo fue ampliando su conocimiento más allá de lo jurídico hasta involucrarse cada vez más en la operación y en la lógica de la industria de vehículos pesados.

Esa evolución profesional, explicó, le permitió crecer en áreas distintas a su especialidad inicial y entender la empresa desde múltiples ángulos. Uno de los cambios más importantes en su carrera fue su paso por Recursos Humanos, donde tuvo bajo su responsabilidad a más de 8 mil colaboradores.

Según explicó, esa experiencia transformó profundamente su manera de ejercer liderazgo. Venía de una función donde su palabra estaba respaldada por la interpretación legal, pero en Recursos Humanos entendió que liderar no consiste en imponer criterios, sino en comprender mejor cómo funciona una organización y cómo acompañar a las personas en sus procesos.

APRENDIZAJES Y MOMENTOS CLAVE EN SU TRAYECTORIA

Barreiro también habló de uno de los momentos más complejos de su carrera: una promoción que esperaba y que no llegó. Recordó que la reacción inicial fue emocional, con frustración, enojo y cuestionamientos internos, pero con el tiempo entendió que ese tipo de episodios también obligan a una reflexión personal y profesional.

Ahora, desde el otro lado del escritorio, dijo asumir con gran responsabilidad el momento en que toca comunicar a alguien que todavía no está listo para un nuevo puesto. En esos casos, procura ser especialmente cuidadosa en la forma de dar retroalimentación, explicando con claridad las razones, aportando ejemplos concretos y señalando qué hace falta para convertir un “no” en un futuro “sí”.

Sobre su experiencia al frente de una empresa en una industria predominantemente masculina, Barreiro reconoció que se trata de un reto cotidiano. Sin embargo, subrayó que su enfoque no ha sido confrontar hombres contra mujeres, sino construir espacios más equilibrados, impulsar el talento femenino y al mismo tiempo reconocer a los hombres que han sido aliados, mentores y compañeros en su trayectoria.

Explicó que en su carrera ha buscado ejercer la libertad no como rebeldía, sino como la posibilidad de hacer lo que considera correcto y auténtico. Para ella, esa libertad también se traduce en coherencia: un líder debe ser predecible en valores y principios, de modo que su equipo sepa qué esperar y pueda confiar en su criterio.