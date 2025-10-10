¿Por qué Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás?

Donald Trump perdió el Premio Nobel de la Paz de este año a pesar de haber negociado un histórico acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás después de más de dos años de guerra.

Pero no fue un desaire, sino más bien un caso de mal momento: el Comité Noruego del Nobel, compuesto por cinco miembros, tomó su decisión el lunes, dos días antes de que se firmara el acuerdo de paz, de otorgar el premio a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado.

“Recibimos miles y miles de cartas cada año de personas que quieren decir qué es lo que, para ellos, conduce a la paz”, dijo el viernes el presidente del Comité del Premio Nobel de la Paz, Jørgen Watne Frydnes.

Este comité se reúne en una sala llena de retratos de todos los galardonados. Esa sala rebosa de valentía e integridad. Basamos nuestra decisión únicamente en la obra y la voluntad de Alfred Nobel.

Las imágenes de las calles de Tel Aviv y de la Gaza devastada por la guerra mostraron multitudes de personas vitoreando y coreando el nombre de Trump en las horas posteriores a que se logró el acuerdo, algunos gritando: “¡Premio Nobel para Trump!”.

Trump también ha recibido amplios elogios como pacifista durante su segundo mandato en el cargo por sus esfuerzos para frenar el creciente conflicto entre Rusia y Ucrania.

Muchos de los aliados del presidente han pedido que reciba el premio, destacando su labor para lograr la paz en los conflictos globales de larga data entre la República Democrática del Congo y Ruanda, Camboya y Tailandia, India y Pakistán, Serbia y Kosovo, Egipto y Etiopía, y Azerbaiyán y Armenia.

El representante Andy Barr (republicano de Kentucky) fue el último en nominar al comandante en jefe para el premio el jueves “en reconocimiento a su extraordinario historial de logros diplomáticos”.

Barr escribió en una carta a Frydnes que ningún “líder mundial ha hecho más para promover la paz y la prosperidad en el mundo que el presidente Donald Trump”.

Una fuente cercana a Trump dijo que haber ganado el prestigioso honor el viernes habría sido una sorpresa y que el premio del próximo año se considera una posibilidad más fuerte.