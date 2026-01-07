Muere Gerson Leos, integrante de Banda MS, tras desplomarse en juego de beisbol en Mazatlán

Béisbol
/ 7 enero 2026
    Muere Gerson Leos, integrante de Banda MS, tras desplomarse en juego de beisbol en Mazatlán
    Gerson Leos, tecladista de Banda MS, murió a los 36 años tras colapsar durante un partido de béisbol en Mazatlán, Sinaloa. FOTO: INSTAGRAM/BANDA MS

El músico falleció de manera repentina mientras disputaba un partido recreativo; autoridades señalaron que habría sufrido un infarto fulminante en el terreno de juego

El mundo del regional mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Gerson Leos, integrante de Banda MS, quien murió de manera repentina mientras disputaba un partido de béisbol en Mazatlán.

El músico, de 36 años, se encontraba participando en un encuentro recreativo cuando se desvaneció de forma inesperada en pleno terreno de juego, generando momentos de tensión entre jugadores y asistentes.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en los campos Sarabia, donde Gerson Leos colapsó durante el desarrollo del partido. Testigos señalaron que el músico sufrió un infarto fulminante, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

TE PUEDE INTERESAR: Saraperos refuerza su roster con cinco agentes libres rumbo a la Temporada 2026 de la LMB

Paramédicos acudieron al lugar e intentaron brindarle atención médica, sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, ya no fue posible reanimarlo y fue declarado sin signos vitales en el sitio.

La noticia fue confirmada horas más tarde por la propia Banda MS, que a través de sus redes sociales compartió un mensaje de despedida en el que expresó su profundo dolor por la pérdida de su compañero.

En el comunicado, la agrupación destacó el compromiso, la calidad humana y el legado musical de Gerson Leos, asegurando que su recuerdo permanecerá vivo tanto en la banda como entre sus seguidores.

La muerte del tecladista generó una ola de reacciones en redes sociales, donde fanáticos, colegas del medio artístico y figuras del regional mexicano enviaron mensajes de condolencia a la familia y a la agrupación sinaloense.

Diversos medios locales informaron que Gerson Leos deja tres hijos, lo que ha incrementado la conmoción en torno a su fallecimiento.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre los servicios funerarios ni sobre posibles homenajes por parte de la Banda MS.

Se espera que en las próximas horas la agrupación o los familiares del músico compartan información adicional.

Temas


Fallecimientos
Luto
Música

Localizaciones


Mazatlán

Organizaciones


Banda MS

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Descarado Trump

Descarado Trump
true

Trump hace cambios en Venezuela para que todo siga igual
Indignación en Chiapas por el caso de Deysi “N”, niña de 10 años hospitalizada tras dar a luz. Conoce los detalles de salud y las leyes contra el abuso infantil.

A sus 10 años, niña dio a luz en Chiapas... se encuentra grave
Montenegro habría modificado legalmente su identidad de sexo para asumirse como mujer y solicitar la aplicación de la “perspectiva de género” ante un juez, con la intención de evitar el pago de la pensión alimentaria y revertir procedimientos legales en su contra.

Se viraliza caso de abogado que cambia de género para no pagar pensión, en la región Laguna
De acuerdo con la secretaria del Bienestar, el pago de enero se basa en la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

Pensión del Bienestar... ¿Qué apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 6 al 28 de enero, según el calendario?
El puente del 2 de febrero marcará el primer descanso largo del año para millones de personas en México.

Primer puente de 2026 en México: cuándo será el primer descanso oficial del año
Guerra. El adelanto muestra la destrucción de la escuela de los mutantes y anticipa una épica batalla entre universos.

Llegan los ‘X-Men’ de Fox a Marvel con el nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’
El álbum Panini acompañará un Mundial histórico organizado por tres países y con 48 selecciones.

¿Cuánto costará el álbum Panini del Mundial 2026 y cuántas láminas tendrá?