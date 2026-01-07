Muere Gerson Leos, integrante de Banda MS, tras desplomarse en juego de beisbol en Mazatlán

El mundo del regional mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Gerson Leos, integrante de Banda MS, quien murió de manera repentina mientras disputaba un partido de béisbol en Mazatlán.

El músico, de 36 años, se encontraba participando en un encuentro recreativo cuando se desvaneció de forma inesperada en pleno terreno de juego, generando momentos de tensión entre jugadores y asistentes.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en los campos Sarabia, donde Gerson Leos colapsó durante el desarrollo del partido. Testigos señalaron que el músico sufrió un infarto fulminante, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al lugar e intentaron brindarle atención médica, sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, ya no fue posible reanimarlo y fue declarado sin signos vitales en el sitio.

La noticia fue confirmada horas más tarde por la propia Banda MS, que a través de sus redes sociales compartió un mensaje de despedida en el que expresó su profundo dolor por la pérdida de su compañero.