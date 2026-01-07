Real Madrid vs Atlético: fecha, hora y dónde ver la Semifinal de la Supercopa de España 2026

El calendario no da margen para pausas y el Real Madrid ya tiene definido su siguiente objetivo. Después de cerrar su compromiso más reciente en LaLiga con una victoria amplia, el equipo blanco se trasladó a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España 2026, torneo que inaugura el año futbolístico y que se juega nuevamente bajo el formato de cuatro participantes. La primera escala será un derbi ante el Atlético de Madrid, un cruce que llega con antecedentes cercanos y un contexto que eleva la atención desde la Semifinal. El encuentro está programado para el jueves 8 de enero, a las 13:00 horas del centro de México, en el King Abdullah Sports City. El vencedor avanzará a la Final del certamen, donde enfrentará al ganador del duelo entre Barcelona y Athletic Club. TE PUEDE INTERESAR: Muere Gerson Leos, integrante de Banda MS, tras desplomarse en juego de beisbol en Mazatlán Para el Real Madrid, esta edición representa algo más que el inicio del año. El equipo aún tiene presente lo ocurrido en la Supercopa pasada, cuando cayó en la final frente al Barcelona por marcador de 5-2. Aquella derrota marcó el cierre de un torneo que el club esperaba conquistar y que ahora funciona como referencia inmediata en una competencia que no admite errores.

El rival, además, llega en un momento favorable. El Atlético de Madrid acumula cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones y mantiene una línea de resultados que lo ha sostenido en la pelea en la temporada. El recuerdo más reciente entre ambos no favorece al conjunto blanco: en su último enfrentamiento directo, los rojiblancos se impusieron 5-2, con una actuación destacada de Julián Álvarez, quien fue decisivo en el desarrollo del partido. La clasificación a esta Supercopa se explica por lo sucedido en la campaña anterior. El Barcelona obtuvo su lugar como campeón de Liga y Copa del Rey 2024/25, mientras que el Real Madrid accedió como subcampeón del torneo liguero. El Atlético terminó tercero y el Athletic Club ocupó la cuarta posición, completando así el cuadro del final four. Bajo este escenario, la semifinal entre Madrid y Atlético enfrenta a dos equipos que parten como aspirantes desde el primer día. En términos históricos, el torneo también tiene un valor particular. El Real Madrid busca alcanzar su quinta final de Supercopa desde que se implementó este formato y recortar distancia con el Barcelona en el conteo total de títulos. Actualmente, el club blaugrana lidera con 15 campeonatos, por 13 del conjunto blanco. Para los aficionados en México, la transmisión del partido será exclusiva de SKY Sports y la plataforma Sky+, sin opción en televisión abierta. El horario y la sede obligan a seguir el encuentro en horario laboral, una constante en las ediciones disputadas en Medio Oriente.