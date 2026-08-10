Prepárate para el primer eclipse solar total en Europa en décadas

Respondemos algunas preguntas sobre el eclipse solar del 12 de agosto y te ofrecemos un espacio para que hagas más. Un eclipse solar total, el primero que Europa continental verá en casi 30 años, ocurrirá el miércoles. La Luna se tragará el Sol por completo y proyectará una sombra de cientos de miles de kilómetros de largo sobre la Tierra, lo que sumirá a una parte de nuestro mundo en una oscuridad efímera. El evento principal comenzará alrededor de las 12:08 p. m., hora del este, en la parte más septentrional de Rusia, y luego trazará una curva para pasar sobre Groenlandia, Islandia y el océano Atlántico. Atravesará el norte de España y una pequeña esquina de Portugal antes de terminar en el mar Mediterráneo. En otras partes de Europa, el noroeste de África y partes de Norteamérica, la Luna tapará solo una porción del Sol.

Lo más importante que debes recordar durante un eclipse solar es que no es seguro mirar directamente al Sol hasta que la Luna haya cubierto por completo su superficie, una fase conocida como la totalidad. En cualquier otro momento, debes observar el evento usando equipo de protección ocular.

Esto es lo que hay que saber sobre el eclipse total del miércoles. ¿Qué es un eclipse solar total? Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se desliza entre la Tierra y el Sol y oculta temporalmente la superficie solar de nuestra vista. Lo que queda es un disco negro en el cielo, rodeado por un tenue halo de la atmósfera exterior del Sol llamada corona. Los eclipses solares totales son una coincidencia cósmica. La Luna es unas 400 veces más pequeña que el Sol, pero también está unas 400 veces más cerca de la Tierra, lo que hace que los dos parezcan tener el mismo tamaño en el cielo. Para que ocurra un eclipse solar total, el Sol, la Luna y la Tierra tienen que alinearse perfectamente en el espacio. La sombra lunar causada por esta alineación tiene una parte interna llamada umbra. Las personas debajo de la umbra, que trazan un camino relativamente estrecho en la Tierra, experimentan la totalidad. Aquellos bajo la penumbra, o la parte exterior de la sombra lunar, verán en su lugar un eclipse solar parcial, durante el cual la Luna oscurece solo una porción de la superficie del Sol.

¿Qué ocurre durante un eclipse solar total? A lo largo de la franja de la totalidad, el evento comenzará con un eclipse solar parcial. La Luna le dará un mordisco al borde del Sol y poco a poco consumirá más de su superficie. Esta fase durará alrededor de una hora. A continuación, llega la parte más dramática del eclipse: la totalidad, que dura solo unos instantes. Durante la totalidad, la corona del Sol es visible y es seguro mirarla a simple vista. Luego, el Sol asomará desde detrás de la Luna, creando otro eclipse parcial que retrocede a medida que la Luna se aleja lentamente del Sol hasta que el mundo recupera su brillo normal. La duración de un eclipse depende del lugar desde el cual se observa. En total, las fases de este eclipse durarán aproximadamente dos horas. ¿Cómo es la totalidad? A medida que el eclipse se acerca a su fase máxima a lo largo de la franja de totalidad, el aire en la Tierra se enfriará. La luz también se atenuará, como si alguien hubiera bajado el brillo en el momento equivocado del día. Las sombras se volverán más nítidas, e imágenes de medias lunas —diminutas proyecciones del eclipse en crecimiento— aparecerán dentro de ellas. Durante la totalidad, el cielo se oscurece hasta alcanzar un crepúsculo profundo y las temperaturas descienden de manera significativa. Un atardecer de 360 grados aparece en el horizonte. Los animales también reaccionarán: los investigadores han documentado que las abejas dejan de zumbar, los pájaros dejan de cantar y los grillos comienzan a chirriar. Las mascotas también podrían expresar confusión. Además de la corona del Sol, se volverán visibles estrellas brillantes y planetas. La totalidad para este eclipse es corta. Según la NASA, la mayoría de los lugares experimentarán el efecto por menos de dos minutos. La duración exacta depende de la ubicación a lo largo de la franja de la totalidad y de qué tan cerca te encuentres de la línea central de la franja. ¿Cuándo comienza y termina el eclipse solar total? El eclipse comienza en la tundra escasamente poblada del norte de Rusia, donde la Luna empezará a ocultar al Sol alrededor de las 12:08 pm del miércoles. (Los horarios indicados en esta sección corresponden a la hora del este). Los espectadores en esa región serán los primeros en ver la totalidad a partir de las 12:58 pm La sombra de la Luna pasará rápidamente sobre el océano Ártico, esquivando por poco el Polo Norte. Alcanzará tierra firme a la 1:13 pm, atravesando una franja del noreste de Groenlandia y, alrededor de la 1:43 pm, llegará a la costa occidental de Islandia. Luego el eclipse viajará a través del océano Atlántico hacia la costa española. A partir de las 14:26, la totalidad será visible en España. La sombra de la Luna barrerá las islas Baleares —Mallorca, Menorca e Ibiza— y las últimas personas en tierra experimentarán la totalidad alrededor de las 2:33 pm Las personas hacia el final de la franja del eclipse tendrán la oportunidad de ver un Sol parcialmente oscurecido ocultarse por debajo del horizonte.

¿Cuáles son los mejores lugares para observar el eclipse? En general, el mejor lugar para observar un eclipse solar total es a lo largo de la franja de totalidad. En conjunto, la franja de totalidad para este eclipse tiene menos de 320 kilómetros de ancho, aunque la anchura exacta varía según la ubicación. Muchos lugares a lo largo de la franja son remotos y de difícil acceso. En Groenlandia, la mayor parte de la totalidad ocurrirá sobre una región sin residentes permanentes ni infraestructura, y muchas personas están optando por presenciar el evento desde el mar. Un sitio popular en tierra es Reikiavik, Islandia, que está cerca del borde de la línea central de la franja del eclipse. La totalidad en Reikiavik ocurrirá a las 5:48 pm, hora local, y durará solo un minuto.

Pero los observadores del cielo en Reikiavik y en otras partes de Islandia tal vez tengan que lidiar con la nubosidad que puede bloquear la vista del eclipse. Varios lugares en España prometen la posibilidad de cielos más despejados y temperaturas más cálidas, entre ellos Valencia e Ibiza, para los cuales la totalidad ocurre a las 8:32 pm, hora local, y también dura alrededor de un minuto. Las partes más tranquilas de la campiña española, como León y Burgos, también esperan una afluencia de turistas para el evento. La totalidad no será visible desde Estados Unidos. Puedes usar un mapa como este para explorar cómo se verá el eclipse en diferentes lugares a lo largo y fuera de la trayectoria de la totalidad. ¿Qué pasa si no puedo llegar a la franja de la totalidad? Los espectadores que no estén a lo largo de la franja de la totalidad pero que queden bajo la parte exterior de la sombra de la Luna tendrán la oportunidad de ver un eclipse solar parcial. Pero qué tan perceptible sea dependerá de qué tan lejos estés de la línea central de la trayectoria. Cuanto más cerca estés, más marcado será. En Estados Unidos, un eclipse parcial será más visible en Alaska y en el noreste. Partes del Medio Oeste y del Atlántico Medio también quedan bajo la sombra de la Luna, pero el eclipse en estas partes cubrirá menos del 10 por ciento de la superficie del Sol. El eclipse parcial en Canadá va desde menos del 5 por ciento a más del 90 por ciento de cobertura del Sol, y aumenta cuanto más al norte vayas. Cerca del 79 por ciento del Sol quedará oscurecido en Nuuk, la capital de Groenlandia. Las ciudades de Europa continental donde más del 90 por ciento del Sol estarán cubiertas incluyen Lisboa, Barcelona, Madrid, París, Milán, Londres y Dublín. A lo largo de la costa del noroeste de África, Argel y Casablanca también experimentarán un Sol profundamente eclipsado. Si quieres ver el eclipse completo pero no puedes llegar a la franja de la totalidad, la NASA y otras organizaciones ofrecen transmisiones de video en vivo. The New York Times contará con periodistas ofreciendo cobertura en vivo desde Islandia, España, Reino Unido y la ciudad de Nueva York.

¿Cómo puedo ver el eclipse de forma segura? En general, no debes mirar directamente al Sol sin equipo especial para proteger tus ojos. Mirar al Sol una simple vista, incluso por unos segundos, puede causar daño permanente, lo que incluye visión borrosa o puntos ciegos. El único momento en que es seguro ver un eclipse solar sin equipo de protección es durante la totalidad. Una vez que la Luna comience a alejarse de la superficie del Sol, debes volver a ponerte tu equipo ocular para evitar lesiones. Las opciones económicas para ver el eclipse incluyen gafas de papel o visores solares. Si usas equipo comprado para un eclipse solar pasado, asegúrate de revisarlo. Desecha cualquier cosa que tenga rayos u otros signos de daño. Según la NASA, no es seguro mirar al Sol a través de dispositivos ópticos como binoculares, cámaras o telescopios mientras usamos gafas de papel o un visor. Para ver el eclipse de esta manera, compre un filtro solar especial para su dispositivo. Si es demasiado tarde para encontrar equipo de protección ocular, puedes ver el eclipse de forma indirecta con una cámara estenopeica casera, que proyecta una imagen del eclipse en el suelo u otra superficie sólida que sea segura de mirar. Las cámaras estenopeicas se pueden hacer con cartulina, una caja de cartón, un colador de cocina o incluso con tus dedos.