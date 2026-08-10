Ataque con drones ucranianos contra la ciudad rusa de Nizhnekamsk deja 12 muertos

El operativo tuvo como objetivo instalaciones industriales y zonas civiles de esta ciudad, situada a unos 1.200 kilómetros de la frontera con Ucrania . El jefe de Tatarstán, Rustam Minnikhanov, confirmó el ataque a través de los canales oficiales de su servicio de prensa, aunque inicialmente no ofreció detalles sobre los daños provocados.

Un ataque masivo con drones atribuido a Ucrania dejó al menos 12 personas muertas y otras 39 heridas este lunes en la ciudad rusa de Nizhnekamsk , en la república de Tatarstán, de acuerdo con información difundida por las autoridades regionales.

Hasta el momento, funcionarios ucranianos no habían emitido comentarios sobre el incidente.

Nizhnekamsk, con aproximadamente 240.000 habitantes, constituye uno de los principales núcleos de la industria petrolera rusa. En la ciudad funcionan dos refinerías y una importante planta petroquímica, lo que la convierte en un punto estratégico dentro de la infraestructura energética del país.

Ucrania intensifica los ataques contra la infraestructura energética rusa

El ataque se produce en medio de una creciente campaña ucraniana de operaciones con drones de largo alcance contra instalaciones vinculadas al sector energético ruso.

Durante los últimos meses, estos ataques se han sucedido con frecuencia y han afectado refinerías y otras instalaciones petroleras. Kiev sostiene que las operaciones buscan reducir la capacidad de Rusia para financiar y sostener su ofensiva militar contra Ucrania, además de aumentar la presión sobre el Kremlin.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha defendido públicamente esta estrategia y sostiene que los ataques pretenden hacer que el gobierno de Vladímir Putin perciba cada vez más directamente el costo de la guerra dentro del territorio ruso.

En un mensaje publicado el domingo, Zelenski afirmó que Ucrania continuará respondiendo a los ataques rusos y advirtió que las consecuencias de la guerra llegarán cada vez más al territorio de Rusia.

Los drones ucranianos alcanzan objetivos cada vez más alejados

La capacidad de los drones de fabricación ucraniana para recorrer grandes distancias se ha convertido en uno de los elementos más relevantes de la nueva fase del conflicto.

Algunos de estos aparatos han conseguido penetrar profundamente en territorio ruso e incluso alcanzar objetivos situados en Siberia. La distancia recorrida por los drones utilizados en estas operaciones puede superar los 1.000 kilómetros desde la frontera ucraniana.

El avance de esta capacidad supone un desafío para las autoridades rusas, especialmente en regiones alejadas de las principales zonas de combate.

Moscú mantiene sus ataques contra Ucrania

Mientras Ucrania intensifica sus operaciones dentro de Rusia, las fuerzas rusas continúan atacando territorio ucraniano mediante una combinación de misiles, drones y bombas planeadoras.

De acuerdo con Naciones Unidas, los ataques rusos han afectado repetidamente áreas civiles y han provocado miles de víctimas.

La situación volvió a quedar reflejada este lunes después de que la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) denunciara que uno de sus almacenes en la región de Dnipro había sido alcanzado en dos ocasiones en menos de 24 horas.

Los ataques destruyeron suministros médicos de emergencia valorados en aproximadamente 500.000 dólares, destinados a centros sanitarios que atienden a la población en las zonas más próximas al frente.

El intercambio de ataques a larga distancia evidencia así una transformación del conflicto: mientras Rusia mantiene su presión aérea sobre ciudades e infraestructura ucranianas, Kiev busca golpear instalaciones estratégicas dentro del territorio ruso y trasladar parte de los costos de la guerra al interior de Rusia.