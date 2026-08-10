Sismo en Colombia: sede de la investidura presidencial y al menos 6 aeropuertos, entre los daños registrados

Al menos 20 estructuras sufrieron daños graves en Cali, Colombia, tras el sismo de magnitud 7.4 registrado este lunes en el país, de acuerdo con información del Servicio Geológico Colombiano. La ciudad fue sede, tres días antes, de la investidura del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que entre las estructuras afectadas se encuentran edificios que colapsaron parcialmente y otros que presentan daños visibles en sus fachadas. Las autoridades también reportaron posibles personas atrapadas entre los escombros y mantienen labores de evaluación y rescate. “Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas, ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali”, escribió Eder en su cuenta de X.

EDIFICACIONES COLAPSAN EN DISTINTOS SECTORES DE CALI Una de las construcciones afectadas fue el motel Molino Rojo, ubicado sobre la Autopista Suroriental, cuya estructura quedó prácticamente destruida tras el movimiento telúrico. También se reportaron daños en fachadas de edificios situados en el centro de Cali y en el sector de las Canchas Panamericanas. En el barrio Capri, las autoridades recibieron reportes sobre posibles personas atrapadas debido al colapso de una edificación. Una situación similar fue registrada en un inmueble ubicado en el sector de la Avenida Roosevelt, donde la construcción quedó reducida a escombros. Las autoridades locales mantienen recorridos de inspección para determinar el número de inmuebles afectados y establecer si presentan daños estructurales que representen algún riesgo para la población.

ALCALDE DE CALI SOLICITA APOYO DE RESCATISTAS Alejandro Eder informó que solicitó apoyo a las autoridades de otras ciudades para reforzar las labores de emergencia. “Le pido a la ciudadanía mantener la calma. Revisen si en sus edificios hay daños estructurales aparentes. Si no se sienten seguros, si ven grietas muy grandes, por favor, salgan de la edificación”, señaló el alcalde. Eder también pidió a la población colaborar con los equipos de emergencia y mantener libres las zonas donde trabajan los rescatistas. El alcalde explicó que solicitó apoyo a los gobiernos locales de Bogotá y Medellín para contar con personal especializado en labores de rescate. VERIFICAN DAÑOS EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE VALLE DEL CAUCA Además de los inmuebles particulares, las autoridades revisan posibles afectaciones en edificios públicos y de servicios de Cali. Entre las estructuras bajo inspección se encuentran el edificio de la Gobernación del Valle del Cauca, el Centro Administrativo Municipal (CAM) de Cali y una edificación perteneciente a la Fundación Valle del Lili. Las revisiones buscan determinar la magnitud de los daños provocados por el sismo y establecer las condiciones de seguridad de las instalaciones. SISMO TUVO EPICENTRO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ; HAY AL MENOS 6 AEROPUERTOS AFECTADOS El Servicio Geológico Colombiano reportó que el terremoto alcanzó una magnitud de 7.4 y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en la región del Pacífico colombiano. Cali se encuentra también en la región occidental del país, por lo que el movimiento fue percibido con intensidad en la ciudad y provocó daños en diferentes puntos. Además de las afectaciones en Cali, las autoridades colombianas reportaron daños en al menos seis aeropuertos del país, aunque se mantienen las revisiones para determinar las condiciones de las instalaciones y la infraestructura aeroportuaria.

CALI FUE SEDE DE LA RECIENTE INVESTIDURA PRESIDENCIAL El sismo ocurrió tres días después de que Cali recibiera a autoridades nacionales e internacionales con motivo de la investidura presidencial de Abelardo de la Espriella. El alcalde Alejandro Eder fue anfitrión de parte de las actividades relacionadas con el cambio de gobierno en la ciudad, capital del departamento del Valle del Cauca. Tras el terremoto, las autoridades locales y organismos de emergencia concentraron sus labores en la evaluación de estructuras, atención de posibles personas atrapadas y revisión de inmuebles para determinar si pueden continuar siendo ocupados.