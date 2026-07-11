Promete Mojtaba Jameneí, líder supremo iraní promete vengar la muerte de Jameneí y aprecia participación en funeral

“Te prometemos vengar tu sangre pura y la sangre de todos los mártires de estas dos guerras tomando represalias contra los asesinos criminales y deshonrosos. Esta es la exigencia de nuestra nación y, sin duda, debe cumplirse”, dijo el nuevo líder en un mensaje escrito, recogido por la agencia estatal IRNA y el primero tras el funeral.

EL CAIRO- El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, prometió este sábado vengar la muerte de su padre y predecesor, Alí Jameneí, y agradeció la “masiva participación” de la población en la semana de cortejo fúnebre del asesinado ayatolá.

Aseguró que ahora, “con los ojos llenos de lágrimas y el corazón roto”, despiden su cuerpo, aunque prometió “preservar su escuela de pensamiento”.

“Estos criminales, cuyos nombres están plenamente documentados desde los rangos más altos hasta los más bajos, llevarán a la tumba el sueño de morir tranquilamente en sus camas”, sostuvo.

Asimismo, quiso “agradecer sinceramente a las decenas de millones de personas cuya histórica y extraordinaria presencia llenó las ciudades y aldeas de Irán e Irak, especialmente Teherán, Qom, Nayaf, Kerbala y Mashad”, donde fue finalmente enterrado Jameneí, muerto el primer día de la guerra, el 28 de febrero, iniciada por Estados Unidos e Israel.

Mojtaba Jameneí no ha sido visto en público ni se ha publicado ninguna foto, vídeo ni grabación de voz suya desde el ataque aéreo que acabó con su padre.

Este mensaje llega en un momento de escalada entre Estados Unidos e Irán, pese al memorando de entendimiento firmado entre ambos países el mes pasado, y cuando Washington considera “acabado” el alto el fuego.

Esto se produce tras ataques cruzados entre ambas naciones, en los que Estados Unidos ha atacado territorio iraní después de que Teherán tuviera como objetivo buques en el estrecho de Ormuz.

También, los ataques estadounidenses provocaron una respuesta de Irán, que bombardeó Baréin, Kuwait y Jordania.