¿El internet más barato de México? CFE ofrece paquetes desde $35 y $85 pesos con redes ilimitadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) lleva la conectividad a zonas marginadas y rurales de México con el programa Internet para Todos, junto a la subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos; con el fin de garantizar el derecho universal de acceso a tecnologías de la información y reducir la brecha digital entre la población. Uno de los planes internet móvil de prepago es el de 85 pesos, en la que incluye navegación, llamadas, mensajes ilimitados y una tarjeta SIM sin costo al momento de contratar el servicio por siete días; aunque también existe la opción de 35 pesos por un mes.

¿CUÁL ES EL PAQUETE MÁS ACCESIBLE DE INTERNET PARA TODOS? CFE ofrece un paquete de internet móvil pensado para quienes buscan conectarse a internet sin gastar mucho y sin contratos de por medio. Con solo 85 pesos, Internet para Todos ofrece por una semana: - 2 GB de datos para navegar por internet durante 7 días;

- Redes sociales ilimitadas como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y Messenger sin límite;

- Minutos y mensajes ilimitados entre usuarios de líneas CFE Internet;

- Función de hotspot para compartir tu internet con otros dispositivos sin costo extra. También existe otro paquete mensual accesible que te puede interesar por 35 pesos: - 1 GB de datos para navegar por internet durante 30 días;

- 600 MB para redes sociales como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y Messenger;

- 100 Minutos y 50 mensajes;

- No cuenta con la función de hotspot para compartir internet. PAQUETES POR DÍAS Existen otros paquetes según el número de días que se compran; sin embargo, su precio aumenta. Por 105 pesos, el usuario tendrá: - 6 GB de datos para navegar por internet durante 7 días;

- Redes sociales ilimitadas como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y Messenger sin límite;

- Minutos y mensajes ilimitados entre usuarios de líneas CFE Internet;

- Función de hotspot para compartir tu internet con otros dispositivos sin costo extra. Y por 160 pesos, podrás tener: - 10 GB de datos para navegar por internet durante 15 días;

- Redes sociales ilimitadas como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y Messenger sin límite;

- Minutos y mensajes ilimitados entre usuarios de líneas CFE Internet;

- Función de hotspot para compartir tu internet con otros dispositivos sin costo extra.

OPCIONES MENSUALES Así como el de 35 pesos, hay otras opciones mensuales. Por 135 pesos, el usuario tendrá: - 2 GB de datos para navegar por internet durante 30 días;

- Redes sociales ilimitadas como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y Messenger sin límite;

- Minutos y mensajes ilimitados entre usuarios de líneas CFE Internet;

- Función de hotspot para compartir tu internet con otros dispositivos sin costo extra. Por 155 pesos, el usuario tendrá: - 3 GB de datos para navegar por internet durante 30 días;

- Redes sociales ilimitadas como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y Messenger sin límite;

- Minutos y mensajes ilimitados entre usuarios de líneas CFE Internet;

- Función de hotspot para compartir tu internet con otros dispositivos sin costo extra. Por 180 pesos, el usuario tendrá: - 4 GB de datos para navegar por internet durante 30 días;

- Redes sociales ilimitadas como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y Messenger sin límite;

- Minutos y mensajes ilimitados entre usuarios de líneas CFE Internet;

- Función de hotspot para compartir tu internet con otros dispositivos sin costo extra. Por 220 pesos, el usuario tendrá: - 12 GB de datos para navegar por internet durante 30 días;

- Redes sociales ilimitadas como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y Messenger sin límite;

- Minutos y mensajes ilimitados entre usuarios de líneas CFE Internet;

- Función de hotspot para compartir tu internet con otros dispositivos sin costo extra. Por 275 pesos, el usuario tendrá: - 24 GB de datos para navegar por internet durante 30 días;

- Redes sociales ilimitadas como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y Messenger sin límite;

- Minutos y mensajes ilimitados entre usuarios de líneas CFE Internet;

- Función de hotspot para compartir tu internet con otros dispositivos sin costo extra. Por 325 pesos, el usuario tendrá: - 35 GB de datos para navegar por internet durante 30 días;

- Redes sociales ilimitadas como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y Messenger sin límite;

- Minutos y mensajes ilimitados entre usuarios de líneas CFE Internet;

- Función de hotspot para compartir tu internet con otros dispositivos sin costo extra. Por 510 pesos, el usuario tendrá: - 50 GB de datos para navegar por internet durante 30 días;

- Redes sociales ilimitadas como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y Messenger sin límite;

- Minutos y mensajes ilimitados entre usuarios de líneas CFE Internet;

- Función de hotspot para compartir tu internet con otros dispositivos sin costo extra.

¿CÓMO CONSEGUIRLO? Para tramitar el servicio, solo necesitarás contar con una tarjeta SIM gratuita de CFE Telecomunicaciones, la cual podrás pedir en los módulos de atención de la CFE, tiendas participantes o a través de los canales digitales de la empresa. Una vez teniendo la SIM, solo tendrás que activarla y seleccionar el paquete que deseamos para recargar saldo, cabe destacar que podrás renovarlo cada semana si lo necesitas. Internet para Todos no cuenta con plazos forzosos, mensualidades ni cargos escondidos, por lo que el usuario decide cuándo recargar y cambiar de paquete en cualquier momento.

¿QUÉ ES EL INTERNET PARA TODOS DE CFE? El servicio opera mediante un sistema de prepago similar al de otras compañías telefónicas. Los usuarios deben adquirir una tarjeta SIM o chip oficial, activarlo y posteriormente realizar recargas según el paquete que necesiten. El Internet CFE utiliza la infraestructura compartida de telecomunicaciones en México, lo que le permite ofrecer cobertura en distintas regiones del país. Los paquetes varían dependiendo del precio y la vigencia, pero generalmente incluyen: datos móviles para navegar en internet; llamadas ilimitadas nacionales; Mensajes SMS y acceso a redes sociales en algunos planes El paquete más económico, de 35 pesos, está diseñado para usuarios con necesidades básicas de conectividad o uso ocasional. Conforme aumenta el costo del plan, también incrementan los datos disponibles y la duración del servicio. ¿QUIÉNES PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO? REQUISITOS Uno de los principales atractivos del servicio es que prácticamente cualquier persona puede acceder a él. No se requiere historial crediticio, contratos forzosos ni trámites complejos. 1. Comprar un chip autorizado

2. Tener un teléfono compatible

3. Activar la línea siguiendo las instrucciones oficiales

4. Realizar una recarga prepago El modelo flexible permite controlar el gasto mensual y elegir el paquete que mejor se adapte a las necesidades de cada usuario. Aunque el Internet CFE representa una opción accesible, también es importante evaluar algunos aspectos antes de contratarlo. La calidad de la señal puede variar dependiendo de la zona y, en ciertos casos, la velocidad de navegación podría ser inferior a la de compañías privadas. Por ello, se recomienda revisar previamente la cobertura disponible en tu región. Además, conviene analizar: - La vigencia de cada paquete - La cantidad real de datos incluidos - La disponibilidad de puntos de recarga - El rendimiento de la señal en tu zona

VENTAJAS DE INTERNET DE LA CFE El crecimiento de esta alternativa responde principalmente a su bajo costo y facilidad de acceso. Entre sus principales beneficios destacan: Precios accesibles Los planes económicos lo convierten en una opción atractiva para estudiantes, adultos mayores o personas que buscan reducir gastos en telefonía móvil. Sin contratos forzosos Al funcionar bajo prepago, el usuario decide cuándo recargar y qué paquete contratar, sin penalizaciones ni permanencia obligatoria. Mayor inclusión digital El proyecto forma parte de una estrategia para llevar conectividad a comunidades donde otros operadores tienen menor presencia. Con esta estrategia, la CFE busca reducir la brecha digital y ampliar el acceso a internet en México. Desde su creación, el proyecto “Internet para Todos” ha tenido como objetivo ofrecer servicios accesibles para sectores que tradicionalmente enfrentan limitaciones económicas o de infraestructura. El crecimiento del internet móvil de la CFE refleja cómo las opciones de conectividad se están diversificando en el país. Para muchas familias mexicanas, los paquetes desde 35 y 85 pesos representan una alternativa más económica frente a los servicios comerciales tradicionales.

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