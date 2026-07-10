‘Pues mándales cortar las cuerdas vocales’... reviven video de 2022 donde Pedro Sola pedía silenciar a los perros

El material muestra que las declaraciones recientes no fueron un hecho aislado. Para miles de internautas, el antiguo fragmento evidencia una postura constante del presentador respecto a los animales, particularmente hacia los perros que acompañan a sus dueños en espacios públicos.

La controversia alrededor de Pedro Sola continúa escalando. Apenas unos días después de que el conductor de Ventaneando generara indignación al declarar que le daban ganas de “aventar un trozo de carne envenenada” a perros que se encontraban en establecimientos comerciales, usuarios de redes sociales rescataron un video de 2022 que ha reavivado la discusión.

La difusión del video ha provocado una nueva ola de comentarios, críticas y llamados para que la televisora tome medidas, mientras el nombre del conductor permanece entre las principales conversaciones en plataformas digitales.

La coincidencia entre aquellas declaraciones y las emitidas recientemente llevó a numerosos usuarios a concluir que no se trata únicamente de un comentario desafortunado.

Fue entonces cuando Pedro Sola lanzó una frase que hoy vuelve a generar indignación: ”Pues mándales cortar las cuerdas vocales” . Incluso añadió: ”Y así como las esterilizan, que les corten la cuerda vocal” . La reacción en el foro fue inmediata; Linet exclamó: ”¡Dios mío!” , soltó una risa nerviosa y remató: ”Él lo dijo, que conste” .

Durante la conversación, Daniel Bisogno comentó: “Pero imagínate que te esté ladrando y comiéndote tu enchilada”. Linet respondió que sus mascotas sí ladraban y que, por esa razón, prácticamente había dejado de llevarlas a ese tipo de lugares.

El fragmento corresponde a una emisión de Ventaneando en la que Pedro Sola , Daniel Bisogno y Linet Puente debatían sobre la presencia de perros en restaurantes y otros establecimientos.

EL VIDEO DE 2022 QUE VOLVIÓ A CIRCULAR EN REDES

Entre las publicaciones más compartidas destacan mensajes donde los internautas califican al conductor como una persona con un marcado rechazo hacia los animales y cuestionan que continúe al frente de uno de los programas de espectáculos más vistos del país.

· “Ese viejo nefasto ya debería desaparecer de la televisión.”

· “Tanto odio hacia los animales no es normal.”

· “Parece el típico que deja carne con vidrios en los parques.”

· “Propongo presionar a los patrocinadores para que reaccionen.”

Las críticas también alcanzaron a la producción del programa y a sus patrocinadores, pues algunos usuarios impulsaron campañas digitales para presentar quejas y exigir consecuencias.

LA DISCULPA DE PEDRO SOLA NO LOGRÓ CALMAR LA CONTROVERSIA

La presión pública llevó al empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, a pronunciarse sobre el tema a través de sus redes sociales.

”Sus dichos fueron lamentables”, escribió el empresario, quien además aseguró que en ninguna de sus compañías está permitido promover el maltrato animal ni fomentar la violencia contra cualquier ser vivo. También anunció que reforzarán acciones de protección hacia perros y gatos, aunque no adelantó posibles sanciones internas.

Horas más tarde, Pedro Sola ofreció una disculpa durante la transmisión de Ventaneando. Leyó un mensaje desde su teléfono celular, un detalle que fue ampliamente comentado por la audiencia.

”Lamento mucho haber dicho ese comentario. Reconozco que los tiempos han cambiado y que ahora las mascotas ocupan un lugar muy importante en las familias”, expresó el conductor.

Más adelante agregó: ”Desde el fondo de mi corazón siento una vergüenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué”, además de señalar que su forma de pensar estuvo influida por la época en la que creció.

PATI CHAPOY TAMBIÉN FUE SEÑALADA EN LA POLÉMICA

El resurgimiento del video también volvió a colocar bajo los reflectores a Pati Chapoy, quien aparece en la grabación de 2022 riendo durante parte de la conversación.

Tras la controversia más reciente, la periodista no ofreció una disculpa directa por aquel momento. En cambio, pidió a la audiencia dirigir esa misma energía hacia problemáticas como la búsqueda de personas desaparecidas o la atención médica para niños con cáncer.

Su intervención no pasó inadvertida y generó nuevas críticas, ya que numerosos usuarios consideraron que intentó desviar el foco de la discusión en lugar de abordar directamente las declaraciones emitidas dentro del programa.

Mientras tanto, el debate continúa creciendo en redes sociales, donde la conversación ya no gira únicamente en torno a un comentario aislado, sino al impacto que pueden tener las palabras de figuras públicas sobre temas relacionados con el bienestar animal.