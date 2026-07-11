Muere Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica que enfrentó a México en el Mundial 2026

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    Muere Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica que enfrentó a México en el Mundial 2026
    Al sudafricano, playera número 23, se le vió feliz y celebrando con sus compañeros después de vencer 1-0 a Corea del Sur en el Mundial, duelo que se disputó en Monterrey. FOTO: AP

El mediocampista falleció a los 25 años, semanas después de representar a los Bafana Bafana en la Copa del Mundo

El futbol mundial está de luto por la muerte de Jayden Adams, mediocampista de la Selección de Sudáfrica que disputó la Copa del Mundo 2026 y enfrentó a México en el partido inaugural del torneo.

El jugador del Mamelodi Sundowns falleció a los 25 años, apenas semanas después de representar a los Bafana Bafana.

El deceso fue confirmado este sábado 11 de julio por Gayton McKenzie, ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa y solicitaron evitar versiones sin sustento mientras se investigan las circunstancias. Medios internacionales reportaron que el futbolista fue encontrado sin vida en una residencia de Ciudad del Cabo.

“Con profunda conmoción y el corazón roto me enteré del fallecimiento de Jayden Adams”, expresó McKenzie, quien lo recordó como uno de los talentos jóvenes más brillantes del futbol sudafricano.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales de aquel país también lamentó una pérdida “inconmensurable” para su familia, compañeros, clubes y selección.

Adams fue titular ante México el pasado 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Portó el número 23 y participó durante 61 minutos en la derrota sudafricana por 2-0, resultado definido por los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Aquel encuentro inauguró oficialmente el Mundial 2026 y marcó el comienzo de una campaña histórica para los Bafana Bafana.

El mediocampista también inició el partido frente a República Checa y entró como suplente en la victoria por 1-0 contra Corea del Sur, disputada en Monterrey, resultado que permitió a Sudáfrica superar por primera vez la fase de grupos de una Copa del Mundo.

Su selección terminó eliminada por Canadá en la ronda de 32.

EN PLENO MUNDIAL 2036, JAYDEN ADAMS PERDIÓ A SU ABUELITA

Durante la competencia, Adams atravesó otro momento doloroso: su abuela Marianna falleció un día antes del duelo contra los checos.

Pese a la pérdida familiar, el jugador permaneció con el equipo y participó en el encuentro.

Formado en el Stellenbosch FC, fue el primer egresado de su academia que firmó un contrato profesional. En enero de 2025 pasó al Mamelodi Sundowns, con el que conquistó la Liga de Campeones de África 2025-2026.

Debutó con Sudáfrica en 2022, disputó 13 partidos internacionales y anotó dos goles en las eliminatorias mundialistas.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se sumó a las condolencias por una muerte que sacudió al balompié internacional.

Jayden Adams se marchó cuando su carrera comenzaba a ganar proyección mundial, dejando como una de sus últimas imágenes aquella histórica participación con Sudáfrica en México 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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