Ariana Grande abandona ‘American Horror Story’ antes del estreno de la temporada 13

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    Ariana Grande abandona ‘American Horror Story’ antes del estreno de la temporada 13
    Falla. La intensa agenda de conciertos de Ariana Grande habría hecho imposible su incorporación al rodaje de la serie. FOTOS: ESPECIAL

La icónica serie de Ryan Murphy realiza grabaciones en Nueva York con un elenco encabezado por Sarah Paulson, Frances Conroy y Emma Roberts

La emoción que generó el anuncio de que Ariana Grande se uniría al elenco de la temporada 13 de ‘American Horror Story’ quedó solo en una promesa, ya que este viernes Deadline dio a conocer que la cantante se “bajó del barco” debido a complicaciones con la agenda de su actual gira por Estados Unidos, ‘Eternal Sunshine Tour’.

Aunque hasta la tarde de este 10 de julio la producción de Ryan Murphy se había negado a confirmar o desmentir la información, diversos indicios respaldan la versión del medio estadounidense, ya que las grabaciones se encuentran avanzadas y Grande no ha sido vista en los sets ni en las locaciones.

De hecho, apenas el jueves se dio a conocer que el 24 de septiembre será el estreno de la temporada 13, y hasta el momento la última confirmada y renovada por FX y Disney.

¿QUÉ PASÓ CON ARIANA GRANDE?

La intérprete de ‘Supernatural’ reprogramó algunos conciertos previstos para este mes. Su presentación del 12 de julio en el Barclays Center de Brooklyn fue trasladada al 14 de julio, mientras que sus conciertos en Boston, originalmente programados para el 22 y 24 de julio, fueron reprogramados para el 23 y 26 de julio. Ahí habría surgido el conflicto con su agenda.

Grande continuará con presentaciones en Nueva York, Canadá, Chicago y Londres, por lo que sería prácticamente imposible que pudiera trasladarse a los estudios para grabar su personaje.

Incluso, hace meses Ari filtró uno de los detalles de su participación al confirmar que sería breve, algo que molestó a los productores y que, posiblemente, habría influido en la decisión de excluirla del exitoso show desde noviembre.

“Creo que tendré una cosa muy pequeña que hacer, pero estaré agradecida de formar parte porque amo a todos los involucrados”, dijo Grande durante la premier de ‘Wicked: For Good’.

@entertainmenttonight The coven is back! 🖤 #ahs #americanhorrorstory ♬ original sound - Entertainment Tonight

LAS BRUJAS REGRESARON

Desde el breve adelanto presentado hace unas semanas durante el upfront de Disney y Hulu, se explicó que la historia retomaría una de las temporadas más populares de la serie: ‘Coven’.

Con ello se confirmó el regreso de las brujas como eje principal de la historia, encabezada por figuras de la televisión y el streaming como Sarah Paulson, Emma Roberts y Evan Peters, además del regreso a la franquicia de las “reinas” Jessica Lange, Angela Bassett, Kathy Bates y Frances Conroy.

En una entrevista reciente, Bates aseguró que esta entrega es considerada una temporada “all stars”, ya que regresarán personajes tanto héroes como villanos de temporadas anteriores para tener un papel importante en esta nueva historia.

https://vanguardia.com.mx/show/sin-miedo-a-la-funa-aldo-rendon-se-une-oficialmente-a-la-casa-de-los-famosos-mexico-EE22046301

Apenas el jueves, la producción de FX y Ryan Murphy compartió imágenes de las filmaciones realizadas en las calles de Nueva York, donde también fueron vistos Billie Lourd, Gabourey Sidibe, John Waters y Leslie Grossman.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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