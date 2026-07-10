Ariana Grande abandona ‘American Horror Story’ antes del estreno de la temporada 13

La emoción que generó el anuncio de que Ariana Grande se uniría al elenco de la temporada 13 de ‘American Horror Story’ quedó solo en una promesa, ya que este viernes Deadline dio a conocer que la cantante se “bajó del barco” debido a complicaciones con la agenda de su actual gira por Estados Unidos, ‘Eternal Sunshine Tour’. Aunque hasta la tarde de este 10 de julio la producción de Ryan Murphy se había negado a confirmar o desmentir la información, diversos indicios respaldan la versión del medio estadounidense, ya que las grabaciones se encuentran avanzadas y Grande no ha sido vista en los sets ni en las locaciones. De hecho, apenas el jueves se dio a conocer que el 24 de septiembre será el estreno de la temporada 13, y hasta el momento la última confirmada y renovada por FX y Disney.

¿QUÉ PASÓ CON ARIANA GRANDE? La intérprete de ‘Supernatural’ reprogramó algunos conciertos previstos para este mes. Su presentación del 12 de julio en el Barclays Center de Brooklyn fue trasladada al 14 de julio, mientras que sus conciertos en Boston, originalmente programados para el 22 y 24 de julio, fueron reprogramados para el 23 y 26 de julio. Ahí habría surgido el conflicto con su agenda. Grande continuará con presentaciones en Nueva York, Canadá, Chicago y Londres, por lo que sería prácticamente imposible que pudiera trasladarse a los estudios para grabar su personaje.

Incluso, hace meses Ari filtró uno de los detalles de su participación al confirmar que sería breve, algo que molestó a los productores y que, posiblemente, habría influido en la decisión de excluirla del exitoso show desde noviembre. “Creo que tendré una cosa muy pequeña que hacer, pero estaré agradecida de formar parte porque amo a todos los involucrados”, dijo Grande durante la premier de ‘Wicked: For Good’.

LAS BRUJAS REGRESARON Desde el breve adelanto presentado hace unas semanas durante el upfront de Disney y Hulu, se explicó que la historia retomaría una de las temporadas más populares de la serie: ‘Coven’. Con ello se confirmó el regreso de las brujas como eje principal de la historia, encabezada por figuras de la televisión y el streaming como Sarah Paulson, Emma Roberts y Evan Peters, además del regreso a la franquicia de las “reinas” Jessica Lange, Angela Bassett, Kathy Bates y Frances Conroy.

En una entrevista reciente, Bates aseguró que esta entrega es considerada una temporada “all stars”, ya que regresarán personajes tanto héroes como villanos de temporadas anteriores para tener un papel importante en esta nueva historia.

Apenas el jueves, la producción de FX y Ryan Murphy compartió imágenes de las filmaciones realizadas en las calles de Nueva York, donde también fueron vistos Billie Lourd, Gabourey Sidibe, John Waters y Leslie Grossman.

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