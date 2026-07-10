Propuesta SEP del Calendario Escolar 2026-2027: ¿Cuándo es el regreso a clases y qué puentes habrá?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con un primer borrador del Calendario Escolar 2026-2027 para escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), tanto para escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Las vacaciones de verano están por comenzar para miles de estudiantes de educación básica, pero una de las preguntas que más se repite entre madres, padres y tutores es cuándo volverán los alumnos a las aulas, junto a los puentes y vacaciones ‘cortas’ Cabe destacar que el calendario escolar 2026-2027 de la SEP aún no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la autoridad educativa ya adelantó la fecha prevista para el inicio del próximo ciclo escolar.

¿CUÁNDO REGRESAN A CLASES? De acuerdo con el documento preliminar de la SEP, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas y privadas tienen previsto regresar a las aulas el lunes 31 de agosto de 2026, ciclo que concluirá 9 de julio de 2027, para dar paso al ciclo 2027-2028. En los últimos días, también han circulado versiones sobre un posible ajuste que retrasaría el regreso a clases hasta los primeros días de septiembre en algunas entidades. Sin embargo, hasta el momento no existe una modificación oficial, por lo que la recomendación es mantenerse atento a la publicación del calendario definitivo. El calendario contempla nueve días de suspensión de labores docentes a lo largo del ciclo, así como 20 días de vacaciones para niñas, niños y adolescentes de educación básica durante el año. Así como ocho días marcados como día de Consejo Técnico Escolar.

LOS PUENTES PARA EL CICLO 2026-2027 Ya que como todavía no se conoce el calendario oficial, en México suelen otorgarse algunos días obligatorios oficiales que se le otorgan a trabajadores y estudiantes. Estos festivos se encuentran agendados en cada ciclo escolar, será lo mismo para el periodo 2026-2027 manteniéndose como parte de los días sin actividades en las aulas. No dependen de la SEP, ya que son estipulados en la Constitución Política de México:

- Miércoles 16 de septiembre (Día de la Independencia);

- Lunes 16 de noviembre (Conmemoración del Día de la Revolución Mexicana, correspondiente al 20 de noviembre)

- Viernes 25 de diciembre (Navidad, coincide con vacaciones de invierno);

- Viernes 1 de enero (Año Nuevo);

- Lunes 1 de febrero (Conmemoración del Día de la Constitución, correspondiente al 5 de febrero);

- Lunes 15 de marzo (Conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, correspondiente al 21 de marzo);

- Sábado 1 de mayo (Día del Trabajo);

- Los que determinen las autoridades por jornadas electorales. Además de las vacaciones de diciembre y Semana Santa, que corresponden desde el 21 de diciembre al 5 de enero (regresando el 7 de enero) y del 22 de marzo al 2 de abril de 2027. Recalcando suspensiones por festivos no marcados como descanso obligatorio como:

- Lunes 2 de noviembre (Día de Muertos)

- Miércoles 6 de enero (Día de los Reyes Magos)

- Viernes 30 de abril (Día del niño y la niña);

- Miércoles 5 de mayo (Conmemoración de la Batalla de Puebla);

- Lunes 10 de mayo (Día de las madres). Además, habrá sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE), reuniones entre docentes y directivos los últimos viernes de cada mes, por lo que tomando como referencia los ciclos escolares, estos son los días sin clases latentes:

- 25 de septiembre de 2026;

- 30 de octubre de 2026;

- 27 de noviembre de 2026;

- 29 de enero de 2027;

- 26 de febrero de 2027;

- 30 de abril de 2027

- 28 de mayo de 2027;

- 25 de junio de 2027.

LAS VACACIONES DE VERANO De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, las actividades para los alumnos de educación básica concluirán el miércoles 15 de julio, fecha que dará inicio al esperado periodo de vacaciones de verano. Este receso permitirá a millones de estudiantes descansar durante aproximadamente seis semanas antes de comenzar un nuevo año escolar. Durante ese periodo, muchas familias aprovechan para viajar, realizar actividades recreativas o convivir en casa antes del regreso a las aulas. La SEP aún no publica el calendario escolar del próximo ciclo para preescolar, primaria y secundaria, pero se espera que a mediados de julio y principios de agosto se publique el calendario del ciclo escolar 2026-2027. ¿QUÉ ES EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR? El Consejo Técnico Escolar (CTE) es un órgano colegiado que se reúne periódicamente en todas las escuelas incorporadas a la SEP. Está integrado por el personal docente y directivo de un plantel educativo y su principal función es asegurar que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean lo más efectivos posible. El CTE no es una simple reunión administrativa, sino un espacio de análisis profundo de la situación académica y social de la escuela. Su existencia está avalada por el compromiso de la SEP con la mejora continua. Su propósito fundamental es reunir al director y a todo el personal docente para analizar, reflexionar y tomar decisiones conjuntas que mejoren el aprendizaje de los alumnos y el funcionamiento general del plantel. Este consejo está integrado por el director de la escuela y todos los maestros frente a grupo, incluyendo a los especialistas en Educación Física, Educación Especial, Inglés y Computación. Juntos forman un equipo de trabajo que busca identificar los problemas académicos y sociales que afectan a la comunidad escolar para darles una solución pedagógica coordinada. El objetivo central del CTE es la mejora de los logros educativos. Durante sus sesiones, los maestros analizan detalladamente el avance académico de los alumnos, identifican áreas de oportunidad y diseñan estrategias pedagógicas innovadoras. También se discuten temas relacionados con la convivencia escolar, la inclusión educativa y la atención a las necesidades de los estudiantes. El CTE funciona como un motor de cambio dentro de la escuela, permitiendo una planificación más estratégica y contextualizada a la realidad de cada grupo. Durante estas reuniones, los docentes revisan el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC), que es la hoja de ruta donde establecen metas y objetivos. Analizan datos reales, como las calificaciones y el nivel de asistencia, para diseñar estrategias que combatan el rezago educativo y aseguren que ningún estudiante se quede atrás en su proceso de aprendizaje. El funcionamiento del CTE se rige por un calendario oficial previamente establecido por la autoridad educativa. Las decisiones que se toman durante estas jornadas son de carácter vinculante y buscan impactar positivamente en la calidad educativa y en el cumplimiento de los objetivos del ciclo escolar.

¿POR QUÉ SON NECESARIOS LOS DÍAS DE DESCANSO? Los días inhábiles en el calendario escolar de la SEP (Secretaría de Educación Pública) son importantes por varias razones: Descanso y recreación: Los días inhábiles, ya sean festivos o por Consejo Técnico Escolar (CTE), brindan a los estudiantes y docentes la oportunidad de descansar, relajarse y pasar tiempo con sus familias. Esto contribuye a su bienestar emocional y físico, lo cual es fundamental para un buen desempeño académico. Recuperación: El calendario escolar puede ser exigente, y los días inhábiles permiten a los estudiantes y docentes recargar energías y regresar a clases con una actitud renovada. Desarrollo personal: Los días inhábiles pueden ser utilizados para actividades extracurriculares, hobbies, viajes o simplemente para disfrutar del tiempo libre. Esto fomenta el desarrollo personal y la exploración de intereses fuera del ámbito académico. Cumplimiento de tradiciones: Algunos días inhábiles están relacionados con festividades y tradiciones culturales importantes. Estos días permiten a las familias celebrar y transmitir sus costumbres a las nuevas generaciones. Organización escolar: Los días de CTE son utilizados por los docentes para la planificación, evaluación y mejora de las estrategias de enseñanza. Estos días son fundamentales para garantizar la calidad de la educación.

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