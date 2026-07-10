Cuestionan cuánto costó la ‘party’ de Samuel García por Mundial en Nuevo León

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    Cuestionan cuánto costó la ‘party’ de Samuel García por Mundial en Nuevo León
    Señalaron que autoridades electorales podrían sancionar al gobierno estatal por la presencia de trabajadores del estado en eventos mundialistas. TOMADA DE REDES

Analistas de Código Magenta acusaron falta de transparencia en los recursos destinados al evento y advierten posibles repercusiones en elección de 2027

Periodistas cuestionaron la falta de transparencia del Gobierno de Nuevo León y del Ayuntamiento de Monterrey sobre los recursos que se destinaron a la organización de actividades por el Mundial de Futbol y advirtieron posibles repercusiones rumbo a las elecciones del próximo año en la entidad.

En el segmento de opinión “Círculo Magenta: ¿Cuánto costó la ‘party’”, del medio Código Magenta, analistas cuestionaron que se destinaron “millones y millones” en la zona metropolitana de Monterrey como sede de la justa mundialista.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-a-samuel-garcia-y-mariana-rodriguez-por-promocion-en-mundial-NJ21829026

“¿Dónde está el gobernador? (...) Tenemos un estado sin presupuesto, un estado sin tesorero, es el estado más endeudado de México y no nos quiere decir cuánto se gastó en las ‘chelas’, en las camisetas”, señaló Ramón Alberto Garza, presidente y director de Código Magenta.

Y también apuntó hacia el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza: “Tampoco nos ha dado cuentas claras de cuánto le costó a Monterrey la fiesta donde él también participó con ciertas actividades”.

Por su parte, Rodrigo Carbajal, director editorial de Código Magenta, enfatizó en que no existe claridad sobre el “uso” de trabajadores del gobierno estatal para tareas del Mundial, lo que podría acarrear posibles sanciones del Instituto Nacional Electoral o del Tribunal Electoral.

“Es un estado que se ha regido por la reconducción del presupuesto. Todo han sido reconducciones y acuerdos por debajo de la mesa. ¿Dónde está el estado?”, cuestionó.

Carbajal señaló que Nuevo León se va a quedar con dos estampas del Mundial: las obras inconclusas del Metro y la decisión de cubrir viviendas populares en el municipio de Guadalupe con propagando mundialista para ocultar lo que hay detrás.

Finalmente, Ramón Alberto Garza aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum “ya tomó nota del asunto y algo viene”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/niega-samuel-garcia-triangulacion-irregular-de-recursos-del-erario-CG21726949

“(Sheinbaum) ya ordenó que ningún delegado se junte con los grupos del estado de Nuevo León. Algo viene en camino y por lo pronto, no sé si Samuel lo piense o no lo piense, su mala suerte con las selecciones a las que él apoyó, se pueda llegar a traducir, en 11 meses, en la mala suerte no de una selección, sino de la elección, su elección, para ver quién va a ser su sucesor en 2027”.

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