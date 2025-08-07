Puente colgante colapsa en China; mueren cinco personas y 24 heridos

/ 7 agosto 2025
    Al menos cinco personas murieron y otras 24 resultaron heridas durante este miércoles tras la rotura de uno de los cables de un puente colgante en un área turística del oeste de China. FOTO: ESPECIAL

El incidente tuvo lugar a las 18:18 hora local en el área escénica de Xiata, un área turística del oeste de China

Al menos cinco personas murieron y otras 24 resultaron heridas durante este miércoles tras la rotura de uno de los cables de un puente colgante en un área turística del oeste de China, lo que provocó la caída de varios visitantes a un río.

El incidente tuvo lugar a las 18:18 hora local en el área escénica de Xiata, ubicada en el condado de Zhaosu, en la región autónoma de Xinjiang, según el reporte de la agencia estatal de noticias Xinhua.

Según las autoridades locales, los heridos, entre ellos dos en estado grave, fueron trasladados de inmediato al hospital para recibir atención médica y ya se encuentran fuera de peligro.

La rotura del cable provocó que el tablero del puente se inclinara, lo que ocasionó la caída al río de 29 personas.

Aunque el puente no se encuentra a gran altura sobre el nivel del agua, según muestran imágenes difundidas en redes sociales chinas, la corriente del río en ese tramo es fuerte, lo que podría haber contribuido a la gravedad del accidente.

El área turística permanece cerrada mientras las autoridades investigan las causas del suceso.

Videos que circulan en redes sociales, verificados por agencias de noticias, muestran como el puente se inclina de un lado sostenido solo por barandillas hechas de cables y la otra parte estaba colgando sobre el río.

Xinjiang, en el oeste del país, es un destino popular entre los turistas nacionales por sus paisajes naturales.

Cuenta con paisajes naturales que incluye montañas, un valle y un río, así como restos culturales y ruinas de una antigua ciudad.

(Con información de EFE)

