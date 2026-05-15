Qué saber del nuevo brote de ébola que ha provocado la muerte de 65 personas en el Congo

REPÚBLICA DEL CONGO- El principal organismo de salud pública del continente africano confirmó el viernes un nuevo brote de ébola en la remota provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo, con 246 casos sospechosos y 65 muertes registradas hasta el momento. Los decesos y los posibles casos se han registrado principalmente en las zonas sanitarias de Mongbwalu y Rwampara, señalaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC Africa, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

El virus del ébola es altamente contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como vómito, sangre o semen. La enfermedad que causa es rara pero grave, y a menudo letal. “Se han reportado cuatro muertes entre los casos confirmados por laboratorio. También se han reportado casos sospechosos en Bunia, pendientes de confirmación”, explicó la agencia, en referencia a la capital de la provincia de Ituri, cerca de la frontera con Uganda. La agencia indicó que los resultados preliminares de laboratorio han detectado el virus del ébola en 13 de 20 muestras analizadas. Los resultados sugieren una cepa del virus distinta a la del ébola Zaire, y la secuenciación continúa para caracterizar mejor la cepa, señaló la agencia. La cepa de ébola Zaire ha sido predominante en brotes anteriores en el Congo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el año pasado que la República Democrática del Congo tiene una reserva de tratamientos y unas 2 mil dosis de la vacuna contra el ébola Ervebo. Sin embargo, la vacuna es eficaz contra la cepa de ébola Zaire del virus, indicó. Los CDC de África subrayaron que se esperan resultados que confirmen la cepa en el nuevo brote dentro de las próximas 24 horas.

El brote más reciente se produce alrededor de cinco meses después que se declarara terminado el último brote de ébola en la República Democrática del Congo, tras 43 muertes. Ituri se encuentra en una parte remota del este de la República Democrática del Congo caracterizada por una deficiente red de carreteras, y está a más de 1.000 kilómetros (620 millas) de la capital del país, Kinsasa. Los CDC Africa señalaron que le preocupa el riesgo de propagación debido a los intensos movimientos de población, a la movilidad relacionada con la minería en Mongbwalu, la inseguridad en las zonas afectadas, las fallas en las listas de contactos y los desafíos de control. La proximidad de las zonas afectadas a Uganda y Sudán del Sur también genera preocupación, señaló. La agencia anunció que está convocando para el viernes una reunión urgente de coordinación de alto nivel con autoridades sanitarias de Congo, Uganda y Sudán del Sur, junto con socios clave, incluidas agencias de Naciones Unidas y otros países.

“La reunión se centrará en las prioridades de respuesta inmediata, la coordinación transfronteriza, la vigilancia, el apoyo de laboratorio, la prevención y el control de infecciones, la comunicación de riesgos, los entierros seguros y dignos, y la movilización de recursos”, destacó. LA REPÚBLICA DEL CONGO HA TENIDO MÁS DE UNA DOCENA DE BROTES DE ÉBOLA Este es el 17mo brote en el país desde la aparición de la enfermedad por primera vez en Congo en 1976. Un brote de ébola entre 2018 y 2020 en el este del país se cobró la vida de más de mil.personas. La OMS detalló que ese brote se caracterizó por la cepa de ébola Zaire. Otro episodio previo, que se extendió por África occidental entre 2014 y 2016, causó más de 11,000 muertes. El nuevo brote generará más preocupación en la nación centroafricana, que ha estado combatiendo a varios grupos armados en el este, incluido el grupo rebelde M23, que lanzó un rápido asalto en enero del año pasado y desde entonces ocupa ciudades clave. Ituri, en particular, enfrenta también la violencia del grupo insurgente Fuerza Democrática Aliada, vinculado al grupo Estado Islámico, que ha matado a decenas allí y en otras partes del este. La República Democrática de Congo, el segundo país más grande de África por superficie terrestre, suele enfrentar desafíos logísticos para responder a brotes de enfermedades. Durante el brote del año pasado, que duró tres meses, la OMS enfrentó inicialmente desafíos significativos para entregar vacunas debido al acceso limitado y a la escasez de fondos. El médico Gabriel Nsakala, profesor de Salud Pública que ha participado en respuestas a brotes anteriores de ébola en la República Democrática del Congo, dijo que el país y los trabajadores sanitarios en el área adquirieron una enorme experiencia en brotes previos, además de infraestructura como los laboratorios. “En términos de capacitación, la gente ya sabe lo que puede hacer. Ahora, la experiencia y los equipos deben llegar rápidamente”, añadió Nsakala. ESTO ES LO QUE SE DEBE SABER SOBRE ESTA ENFERMEDAD El principal organismo de salud pública de África confirmó un nuevo brote de ébola en la provincia congoleña de Ituri, el 17mo desde que la enfermedad apareció por primera vez en el país en 1976. Ya se han registrado un total de 246 casos sospechosos y 65 muertes en el nuevo brote, informaron el viernes en un comunicado los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC). Esto es lo que hay que saber sobre la crisis sanitaria: EL BROTE SE REGISTRA EN UNA ZONA REMOTA DEL CONGO Los casos sospechosos de ébola se han registrado principalmente en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, en Ituri. También se han reportado casos sospechosos en Bunia, la capital de la provincia de Ituri. Hasta ahora, solo cuatro de las muertes reportadas son casos confirmados por laboratorio, pero el nuevo brote se corroboró después de numerosos casos sospechosos.

Ituri se encuentra en una remota zona oriental de la República Democrática del Congo con una red vial deficiente, y está a más de mil kilómetros (620 millas) de Kinshasa, la capital del país. Una gran preocupación, señaló Africa CDC, es la cercanía de las zonas afectadas con Uganda y Sudán del Sur. Bunia, la principal ciudad de Ituri, está cerca de la frontera con Uganda. El organismo indicó que también existe riesgo de una mayor propagación debido al intenso movimiento poblacional y a los ataques de grupos armados, en los que han muerto decenas de personas y miles han sido desplazadas en diversas partes de la provincia de Ituri durante el último año. También hay lagunas en el rastreo de contactos, afirmó Africa CDC, mientras las autoridades locales se apresuran a encontrar a quienes podrían haber estado expuestos al virus. UNA CEPA INUSUAL Africa CDC indicó que los resultados hasta ahora sugieren un virus del ébola que no es Zaire. Señaló que la secuenciación continúa para caracterizar mejor la cepa, y que se esperan resultados dentro de las próximas 24 horas. La cepa Ébola Zaire fue predominante en brotes anteriores en el Congo, incluido el brote de 2018 a 2020 en la región oriental, en el que murieron más de mil personas. La Organización Mundial de la Salud dijo el año pasado, durante el brote de ébola del Congo, que el país cuenta con una reserva de tratamientos y unas 2 mil dosis de vacuna. Sin embargo, precisó que la vacuna está dirigida al Ébola Zaire. El doctor Gabriel Nsakala, profesor de salud pública que ha participado en respuestas a brotes anteriores de ébola en el Congo, explicó que los tratamientos para infecciones virales como el ébola suelen estar orientados a los síntomas y que los esfuerzos en torno a las vacunas se aclararán cuando se confirme la cepa del nuevo brote. SE REALIZAN ESFUERZOS URGENTES PARA CONTENER EL BROTE Africa CDC convocó el viernes una reunión urgente de coordinación de alto nivel con autoridades sanitarias del Congo, Uganda y Sudán del Sur, junto con socios clave, incluidas agencias de la ONU y otros países. La reunión, indicó el organismo, se centrará en prioridades inmediatas de respuesta, coordinación transfronteriza, vigilancia, entierros seguros y dignos y movilización de recursos, entre otras áreas. El Congo y los trabajadores de salud de campo tienen un alto nivel de experiencia por brotes anteriores, además de infraestructura existente como laboratorios, dijo Nsakala. “Ahora, la competencia y el equipo deben llegar rápidamente”, agregó. PODRÍA HABER DESAFÍOS LOGÍTICOS El Congo es el segundo país más grande de África por superficie y a menudo enfrenta desafíos logísticos para responder a brotes de enfermedades debido a las malas carreteras y las largas distancias. Durante el brote del año pasado, que duró tres meses, la OMS enfrentó inicialmente importantes desafíos para entregar vacunas, lo que tomó una semana después de que se confirmara el brote. La financiación también ha sido problemática. Durante el brote del año pasado, las autoridades sanitarias estaban preocupadas por el impacto de los recientes recortes de financiación de Estados Unidos. Estados Unidos había respaldado la respuesta a brotes anteriores de ébola en el Congo, incluso en 2021, cuando la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) aportó hasta 11.5 millones de dólares para apoyar esfuerzos en toda África. CÓMO SE TRANSMITE EL ÉBOLA El virus del ébola es muy contagioso y puede transmitirse a las personas a través del contacto con animales salvajes. Luego se propaga en la población humana mediante el contacto con fluidos corporales como vómito, sangre o semen, y con superficies y materiales como ropa de cama y prendas contaminadas con esos fluidos. La enfermedad que causa es un padecimiento raro pero grave, y a menudo mortal, en las personas. Los síntomas incluyen fiebre, vómitos, diarrea, dolor muscular y, en ocasiones, hemorragias internas y externas. El virus se descubrió por primera vez en 1976, cerca del río Ébola, en lo que hoy es la República Democrática del Congo. Los primeros brotes ocurrieron en aldeas remotas de África Central, cerca de selvas tropicales.

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