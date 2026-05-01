¿Qué saber del Primero de Mayo?, mientras trabajadores enfrentan alza de precios por guerra en Irán

PARÍS- Activistas de todo el mundo participarán el viernes en manifestaciones por el Primero de Mayo en las que reclamarán paz, salarios más altos y mejores condiciones laborales, mientras muchos de ellos lidian con el aumento de los costos de la energía y la reducción del poder adquisitivo ligados a la guerra con Irán. En muchos países, este es un feriado que conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, o Día del Trabajo, en el que los sindicatos suelen movilizarse en torno a los salarios, las pensiones, la desigualdad y cuestiones políticas más amplias. Se celebraban manifestaciones desde Seúl, Sydney y Yakarta, hasta muchas capitales europeas y ciudades en todo Estados Unidos.

“Los trabajadores se niegan a pagar el precio de la guerra de Donald Trump en Oriente Medio”, dijo la Confederación Europea de Sindicatos, que representa a 93 organizaciones sindicales en 41 naciones europeas. “Las manifestaciones de hoy muestran que los trabajadores no se quedarán de brazos cruzados mientras ven destruirse sus empleos y su nivel de vida”.

En Estados Unidos, activistas contrarios a las políticas de su presidente, Donald Trump, están organizando marchas y boicots. A continuación, lo que debe saber sobre el Primero de Mayo. ALZA DE PRECIO DE LA ENERGÍA Y DEL COSTO DE LA VIDA Se espera que el aumento del costo de la vida vinculado al conflicto en Oriente Medio sea un tema clave en las manifestaciones del viernes. En Manila, la capital de Filipinas, grandes multitudes marcharon para reclamar salarios más altos y menos impuestos, al tiempo que denunciaban el papel de Estados Unidos en la guerra con Irán. Algunos portaban pancartas con el lema “ni tropas, ni bases, ni maniobras militares, resistir las guerras lideradas por Estados Unidos”. Los manifestantes se enfrentaron con los agentes que les bloqueaban el paso cerca de la embajada estadounidense. “Todos los trabajadores filipinos son conscientes ahora de que la situación aquí está profundamente conectada con la crisis global”, apuntó Josua Mata, responsable de SENTRO, la confederación de federaciones sindicales.

En Indonesia, el presidente, Prabowo Subianto, se unió a una manifestación en la capital, Yakarta, y saludó a decenas de miles de personas en medio de una fuerte presencia policial y militar. Los trabajadores reclamaron una mayor protección gubernamental ante el aumento de los precios y las dificultades para encontrar materias primas para su industria. En Pakistán, el Primero de Mayo es un feriado marcado por las marchas, pero muchos jornaleros no pueden permitirse tomarse el día libre. “¿Cómo voy a llevar verduras y otras cosas necesarias a casa si no trabajo?”, preguntó Mohammad Maskeen, un obrero de la construcción de 55 años, cerca de Islamabad.

El aumento del precio del petróleo ha incrementado la inflación, que el gobierno estima en alrededor del 16% en un país que depende en gran medida del apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional y de naciones aliadas. MANIFETACINES EN TODO EL MUNDO En Estambul, la policía turca detuvo a unos 15 manifestantes que intentaron llegar a la plaza Taksim, epicentro de las históricas protestas de 2013, desafiando una prohibición del gobierno. El gobierno de Turquía lleva mucho tiempo prohibiendo las protestas en esa plaza alegando motivos de seguridad, pero algunos partidos políticos y sindicatos han prometido marchar hasta allí. En Francia, los sindicatos llamaron a los trabajadores a salir a la calle en París y en otros puntos bajo el lema “pan, paz y libertad”, vinculando sus preocupaciones cotidianas con los conflictos en Ucrania y Oriente Medio.

En Italia, el gobierno aprobó casi mil millones de euros (1,170 millones de dólares) en incentivos al empleo esta semana para promover el trabajo estable y frenar los abusos laborales antes del Primero de Mayo. Las medidas amplían las exenciones fiscales para fomentar la contratación de jóvenes y de mujeres en situación de desventaja, y buscan abordar la explotación vinculada al trabajo en plataformas. Los partidos de la oposición calificaron la iniciativa de “pura propaganda”. En Portugal, la reforma laboral propuesta por el ejecutivo de centroderecha ya motivó una huelga general y protestas callejeras el año pasado. Tras nueve meses de negociaciones con sindicatos y patronal, aún no hay acuerdo. Los sindicatos sostienen que las propuestas debilitarían los derechos de los trabajadores, entre otras cosas, ampliando los límites de horas extra y reduciendo algunas prestaciones. FERIADO OBLIGATORIO EN FRANCIA El Primero de Mayo tiene un significado especial este año en Francia tras un acalorado debate sobre si se debería permitir trabajar en el feriado más protegido del país: el único en que la mayoría de los empleados tienen un día libre remunerado obligatorio.

Casi todas las empresas, tiendas y centros comerciales están cerrados, y solo sectores esenciales como hospitales, transporte y hoteles están exentos. Una propuesta parlamentaria reciente para trabajar en este día causó una gran indignación entre sindicatos y políticos de izquierdas. “No toquen el Primero de Mayo”, advirtieron los sindicatos en un comunicado conjunto. Ante la polémica, el gobierno presentó esta semana un proyecto de ley que busca convertir la jornada en laborable para empleados de panaderías y floristerías. En el país, es costumbre regalar lirios del valle en este día como símbolo de buena suerte. “El 1 de mayo no es un día cualquiera”, afirmó el ministro de Pequeñas y Medianas Empresas, Serge Papin. “Simboliza conquistas sociales derivadas de un siglo de construcción de normas sociales que han dado lugar al código laboral que conocemos en Francia. Es, en efecto, un día especial”. LLAMADOS EN PROTESTAS CALLEJERAS Y BOICOTS EN EU Activistas y sindicatos están organizando protestas callejeras y boicots en todo Estados Unidos, donde el Primero de Mayo no es un feriado federal. May Day Strong, una coalición de grupos activistas y sindicatos, llamó a la población a manifestarse bajo la consigna “los trabajadores antes que los multimillonarios”.