¿Adiós a los impuestos en aguinaldo, utilidades y horas extra?... CAT pide a Sheinbaum exentarlos de prestaciones laborales

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    ¿Adiós a los impuestos en aguinaldo, utilidades y horas extra?... CAT pide a Sheinbaum exentarlos de prestaciones laborales
    La CAT pidió a Claudia Sheinbaum exentar de impuestos el aguinaldo, utilidades y horas extra para mejorar el ingreso de trabajadores VANGUARDIA/ARCHIVO

La Confederación Auténtica de Trabajadores planteó una reforma para eliminar impuestos a prestaciones como aguinaldo y utilidades, con el objetivo de fortalecer el ingreso real de los trabajadores

En el marco del Día del Trabajo, la Confederación Auténtica de Trabajadores (CAT) puso sobre la mesa una propuesta que apunta directamente al bolsillo de millones de empleados en México. La organización planteó la posibilidad de eliminar impuestos a prestaciones clave como el aguinaldo, las utilidades (PTU) y el pago de horas extra.

La iniciativa fue dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, con la intención de abrir el debate sobre una eventual reforma fiscal que complemente los cambios laborales recientes. Desde la visión del sindicato, el objetivo es claro: aumentar el ingreso real sin depender únicamente de incrementos salariales.

El planteamiento llega en un contexto donde el tema del poder adquisitivo sigue siendo central en la agenda pública, especialmente tras una serie de reformas laborales impulsadas en los últimos años.

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UNA REFORMA FISCAL COMO COMPLEMENTO

Durante el evento conmemorativo, la secretaria general de la CAT, María de Jesús Rodríguez Vázquez, reconoció avances importantes en materia laboral, como la reducción de la jornada de 48 a 40 horas semanales. Sin embargo, señaló que aún hay áreas de oportunidad para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores.

“Ojalá prestaciones como horas extras, aguinaldo y PTU puedan quedar exentas de impuestos”, expresó al destacar que esta medida permitiría que los beneficios lleguen de forma directa a las familias.

La dirigente explicó que, aunque las reformas laborales han sido significativas, el impacto puede verse limitado si no se acompaña de ajustes fiscales que reduzcan la carga tributaria sobre los ingresos adicionales.

IMPACTO EN LA ECONOMÍA FAMILIAR

La propuesta de eliminar impuestos a estas prestaciones busca fortalecer la economía familiar, permitiendo que los trabajadores dispongan de mayores recursos en momentos clave del año, como el cierre de ciclo o la distribución de utilidades.

Desde la perspectiva sindical, este tipo de medidas no solo beneficiaría a los empleados, sino que también podría tener un efecto positivo en el consumo interno, al aumentar la capacidad de gasto de la población.

El tema abre un debate sobre el equilibrio entre la recaudación fiscal y el bienestar económico de los trabajadores, un punto que podría generar distintas posturas entre especialistas y autoridades.

PARTICIPACIÓN SINDICAL Y CONTEXTO ACTUAL

Además de la propuesta fiscal, Rodríguez Vázquez destacó el avance en equidad de género dentro del ámbito laboral, señalando una mayor presencia de mujeres en espacios de representación sindical. Este cambio, dijo, refleja una transformación en la estructura del movimiento obrero.

También reiteró el respaldo del sector sindical a la presidenta en temas de soberanía nacional y política exterior, subrayando la importancia de mantener la autodeterminación del país en el escenario internacional.

Finalmente, afirmó que el movimiento obrero se mantiene unido y enfocado en impulsar nuevas mejoras laborales, en un contexto donde las reformas continúan evolucionando y generando nuevas discusiones.

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DATOS CURIOSOS

• El aguinaldo es una prestación obligatoria en México desde 1970

• La PTU permite a los trabajadores recibir parte de las ganancias de las empresas

• La jornada laboral de 40 horas se implementará de manera gradual

• La discusión sobre impuestos a prestaciones ha sido recurrente en reformas fiscales

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Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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