¿Qué significa ‘yujab tu wok de tok’ y por qué Xóchitl Gálvez es tendencia? Exhiben pronunciación de candidata en video

La candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se volvió tendencia este martes por unas palabras ‘en inglés’ que pronunció en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson.

Durante su intervención, Gálvez se dirigió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden para exigirle que predicara con el ejemplo, sin embargo, dijo lo siguiente:

“Presidente Biden, yujab tu wok da tok (you have to walk the talk”.

Esta parte de su discurso fue el que se hizo viral en las redes sociales, donde se le agregó un subtítulo para hacer más evidente su error de pronunciación.