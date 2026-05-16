¿Quién es Alex Saab? Deportan a presunto testaferro de Nicolás Maduro

En señal de la nueva cooperación bilateral entre los Estados Unidos y Venezuela, tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, la administración presidencial interina de Delcy Rodríguez ha deportado a un presunto colaborador del anterior régimen.

El gobierno venezolano informó la extradición de Alex Saab, exministro y empresario colombiano, a los Estados Unidos. Según las autoridades venezolanas, el deportado es responsable de delitos en contra de las leyes estadounidenses, por testaferro.

El Servicio de Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) detalló que Saab está vinculado a Nicolás Maduro y ha sido responsable de realizar dicho crimen.