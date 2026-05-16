¿Quién es Alex Saab? Deportan a presunto testaferro de Nicolás Maduro
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El empresario de negocios fantasmas, Alex Saab, será extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado en el país
En señal de la nueva cooperación bilateral entre los Estados Unidos y Venezuela, tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, la administración presidencial interina de Delcy Rodríguez ha deportado a un presunto colaborador del anterior régimen.
El gobierno venezolano informó la extradición de Alex Saab, exministro y empresario colombiano, a los Estados Unidos. Según las autoridades venezolanas, el deportado es responsable de delitos en contra de las leyes estadounidenses, por testaferro.
El Servicio de Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) detalló que Saab está vinculado a Nicolás Maduro y ha sido responsable de realizar dicho crimen.
El testaferro se considera ilegal, ya que la persona presta su identidad y figura legal para firmar documentos, con tal de realizar negocios, y de esta manera, ocultar al verdadero beneficiario.
Alex Saab es reconocido por tener una amplia cantidad de empresas fantasmas, mostrando una red global para evadir sanciones y así gestionar los negocios del gobierno venezolano de Maduro. Se destacó principalmente en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, dedicados a los alimentos.
Según los Estados Unidos, el entonces presidente Maduro está vinculado a pandillas narcoterroristas, junto con su esposa Cilia Flores. Actualmente, ambos yacen en juicio ante las autoridades estadounidenses.