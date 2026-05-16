¿Quién es Alex Saab? Deportan a presunto testaferro de Nicolás Maduro

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    Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, es deportado a Estados Unidos Vanguardia

El empresario de negocios fantasmas, Alex Saab, será extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado en el país

En señal de la nueva cooperación bilateral entre los Estados Unidos y Venezuela, tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, la administración presidencial interina de Delcy Rodríguez ha deportado a un presunto colaborador del anterior régimen.

El gobierno venezolano informó la extradición de Alex Saab, exministro y empresario colombiano, a los Estados Unidos. Según las autoridades venezolanas, el deportado es responsable de delitos en contra de las leyes estadounidenses, por testaferro.

El Servicio de Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) detalló que Saab está vinculado a Nicolás Maduro y ha sido responsable de realizar dicho crimen.

El testaferro se considera ilegal, ya que la persona presta su identidad y figura legal para firmar documentos, con tal de realizar negocios, y de esta manera, ocultar al verdadero beneficiario.

Alex Saab es reconocido por tener una amplia cantidad de empresas fantasmas, mostrando una red global para evadir sanciones y así gestionar los negocios del gobierno venezolano de Maduro. Se destacó principalmente en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, dedicados a los alimentos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-considera-convertir-a-venezuela-en-el-estado-51-de-eu-AG20620312

Según los Estados Unidos, el entonces presidente Maduro está vinculado a pandillas narcoterroristas, junto con su esposa Cilia Flores. Actualmente, ambos yacen en juicio ante las autoridades estadounidenses.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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