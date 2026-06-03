¿Es mejor que el Olinia de Sheinbaum?... Tlaxcala lanza su propio auto eléctrico; se carga con el sol y cuesta menos de 100 mil pesos

Durante el Foro Automotriz Tlaxcala 2026 , la compañía TT Automotriz reveló oficialmente el prototipo del TT01 , un vehículo eléctrico que busca atender las necesidades de transporte urbano a un precio considerablemente menor que el de muchos automóviles disponibles actualmente en el mercado.

Mientras el proyecto Olinia , impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum , continúa en desarrollo como una de las apuestas nacionales para la movilidad eléctrica, una empresa de Tlaxcala decidió adelantarse y presentar su propia alternativa de bajo costo.

La presentación reunió a empresarios, funcionarios públicos y especialistas del sector automotriz, quienes conocieron un proyecto que pretende convertirse en uno de los primeros vehículos eléctricos desarrollados y ensamblados casi en su totalidad con componentes nacionales.

UN VEHÍCULO QUE TAMBIÉN APROVECHA LA ENERGÍA SOLAR

Una de las características más llamativas del TT01 es su sistema de recarga dual. Además de conectarse a una toma eléctrica convencional, el vehículo puede aprovechar la energía generada por paneles solares instalados en su techo.

Según explicó la empresa, el modelo fue concebido para la llamada movilidad de barrio, es decir, trayectos cortos y desplazamientos cotidianos dentro de entornos urbanos donde no se requieren grandes velocidades.

El automóvil cuenta con capacidad para cinco pasajeros y una estructura fabricada con acero de alta resistencia. Todos los ocupantes disponen de cinturones de seguridad, aunque la compañía aclaró que el modelo no incorpora bolsas de aire, por lo que ofrece un nivel básico de protección.

HECHO EN MÉXICO Y CON TALENTO TLAXCALTECA

TT Automotriz destacó que el 80% de los componentes utilizados en el vehículo son de origen nacional. Para la empresa, este aspecto representa una oportunidad para fortalecer la industria automotriz mexicana y fomentar el desarrollo de proveedores locales.

“El proyecto representa un paso significativo hacia la consolidación de una marca automotriz mexicana y el desarrollo de proveedores locales que fortalecerá la economía local”, señaló la compañía durante la presentación.

La planta donde serán ensambladas las unidades se encuentra en el Parque Industrial de Xiloxoxtla, en Tlaxcala. Además, la firma manifestó que está abierta a colaborar con otras armadoras interesadas en fabricar vehículos a mayor escala.

¿QUÉ TAN COMPETITIVO ES EL TT01?

De acuerdo con la información presentada por la empresa, el TT01 podrá alcanzar una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y ofrecer una autonomía de hasta 250 kilómetros por carga completa.

Estas características lo colocan como una opción orientada exclusivamente al uso urbano. Sin embargo, su principal atractivo podría ser el precio: la empresa prevé comercializarlo en aproximadamente 90 mil pesos, una cifra muy por debajo del costo promedio de la mayoría de los vehículos eléctricos disponibles en México.

La hoja de ruta contempla que en los próximos seis meses se habilite una plataforma digital para iniciar la comercialización formal de las unidades.

EL CONTEXTO: ¿QUÉ ES OLINIA?

El lanzamiento del TT01 ocurre en medio de la expectativa generada por Olinia, el proyecto de automóvil eléctrico mexicano promovido por el gobierno federal dentro del llamado Plan México.

La iniciativa fue anunciada como una propuesta de movilidad accesible desarrollada con participación de instituciones académicas, centros de investigación y especialistas nacionales. El objetivo es crear vehículos eléctricos compactos destinados a distintos segmentos de la población, especialmente para movilidad urbana.

Aunque ambos proyectos buscan impulsar la electromovilidad nacional, existen diferencias importantes. Mientras Olinia sigue en fase de desarrollo y planeación, el TT01 ya cuenta con un prototipo funcional presentado públicamente y con una estrategia comercial definida para los próximos meses.

Además, TT Automotriz ya trabaja en tres nuevos modelos. Uno estará enfocado en uso personal y alcanzará velocidades de hasta 70 km/h; otro será diseñado para familias; y un tercero, orientado a actividades de reparto, podría llegar a los 150 km/h. El precio máximo estimado para estos futuros vehículos sería de 160 mil pesos.