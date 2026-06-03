‘Los sicarios del puerquito rosa’... ya suman 5 asesinatos donde aparecen cuerpos junto a un peluche en Culiacán

El caso más reciente ocurrió el 2 de junio en la colonia 10 de Mayo , donde un hombre fue asesinado a balazos dentro de una vivienda. Aunque el cuerpo quedó en el interior del domicilio, el muñeco apareció sobre el pavimento, a las afueras del inmueble, como si hubiera sido colocado deliberadamente para ser visto.

La violencia que golpea a Culiacán ha sumado un nuevo elemento que mantiene intrigadas a autoridades, investigadores y ciudadanos. En al menos cinco homicidios ocurridos durante las últimas semanas, los agresores han dejado junto a las víctimas un cerdito de peluche rosa , un detalle que se repite con inquietante precisión y para el cual aún no existe una explicación oficial.

La repetición de este patrón ha provocado que en redes sociales y entre habitantes de la ciudad comience a hablarse de los llamados “sicarios del puerquito rosa”, un término informal que refleja el desconcierto que rodea estos crímenes.

EL QUINTO CASO QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS

De acuerdo con los reportes preliminares, hombres armados llegaron en un vehículo de modelo reciente hasta una vivienda ubicada en la calle 22 de Diciembre y abrieron fuego con fusiles de asalto.

La víctima, identificada extraoficialmente como “Sam” o Aníbal, de entre 30 y 35 años de edad, intentó ponerse a salvo dentro de la casa. Sin embargo, los disparos lograron alcanzarlo antes de que pudiera escapar.

Elementos del Ejército Mexicano y paramédicos acudieron tras una llamada al 911, pero únicamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento de evidencias, incluyendo el peculiar peluche rosa que apareció nuevamente en la escena.

UN PATRÓN QUE COMENZÓ CON DOS ADOLESCENTES

Los primeros casos relacionados con este extraño símbolo ocurrieron durante la segunda mitad de mayo.

El 15 de mayo fue asesinado Carlos René, un adolescente de 17 años atacado a balazos en la colonia Infonavit Solidaridad. Junto a su cuerpo, los investigadores encontraron por primera vez el famoso cerdito rosa.

Dos días después ocurrió un hecho similar. Cristian Emanuel, también de 17 años, fue interceptado por hombres armados en la colonia Rubén Jaramillo. Aunque sus familiares intentaron salvarle la vida trasladándolo a un hospital, falleció horas más tarde debido a las heridas.

Cuando las autoridades llegaron al lugar de la agresión encontraron casquillos percutidos, manchas de sangre y nuevamente el mismo tipo de peluche.

DEL CENTRO DE LA CIUDAD A LAS COLONIAS POPULARES

El cuarto caso se registró el 28 de mayo en pleno centro de Culiacán.

La víctima fue atacada en las escaleras de un hotel ubicado frente al tradicional Mercado Rafael Buelna, conocido popularmente como “El Mercadito”. Testigos señalaron que el agresor llegó en motocicleta, disparó directamente contra el hombre y escapó de inmediato.

Al igual que en los hechos anteriores, los investigadores localizaron un cerdito de peluche rosa junto al cuerpo.

La repetición del objeto en distintas zonas de la ciudad, con víctimas de perfiles aparentemente distintos, ha reforzado las sospechas de que se trata de un mensaje deliberado y no de una coincidencia.

¿UNA FIRMA CRIMINAL?

Hasta ahora, ni la Fiscalía General del Estado ni las corporaciones de seguridad han confirmado oficialmente que los cinco homicidios estén relacionados entre sí.

Sin embargo, fuentes extraoficiales consultadas por diversos medios sostienen que el peluche podría funcionar como una especie de firma utilizada por algún grupo criminal para identificar determinados ataques o enviar mensajes a organizaciones rivales.

Este tipo de prácticas no son nuevas en Sinaloa. En años anteriores se documentaron escenas donde los responsables dejaron carritos de juguete, pizzas e incluso sombreros junto a los cuerpos de las víctimas.

Aunque las autoridades evitan especular públicamente, especialistas en seguridad consideran que estos objetos suelen utilizarse para comunicar advertencias, atribuir responsabilidades o generar impacto psicológico entre grupos rivales.

UNA CIUDAD MARCADA POR LA GUERRA CRIMINAL

Los cinco asesinatos ocurren en medio de la confrontación que estalló el 9 de septiembre de 2024 entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza, dos grupos que mantienen una disputa por el control territorial y financiero dentro del Cártel de Sinaloa.

Desde entonces, la violencia ha dejado alrededor de tres mil homicidios relacionados con el conflicto, además de narcobloqueos, enfrentamientos armados y una creciente sensación de inseguridad entre la población.

A pesar del despliegue de más de 13 mil elementos militares en el estado, los hechos violentos continúan registrándose de manera constante. Organismos empresariales como COPARMEX estiman que la crisis también ha generado pérdidas económicas superiores a los 36 mil millones de pesos y la desaparición de aproximadamente 35 mil empleos.