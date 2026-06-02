Johan Vásquez, el auténtico ‘caballo de hierro’ entre los europeos de la Selección mexicana

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    Johan Vásquez, el auténtico ‘caballo de hierro’ entre los europeos de la Selección mexicana
    Mientras varias figuras de la Selección Mexicana enfrentaron lesiones que limitaron su actividad, Johan Vásquez acumuló minutos de calidad en Europa. FOTO: IMAGO7
Pascual Escandón
por Pascual Escandón

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El zaguero del Genoa italiano se consolidó como el seleccionado con más minutos disputados en el último año, superando en suma a cuatro que también juegan en el viejo continente

Con la publicación de la lista definitiva de jugadores que representarán a México en la Copa del Mundo de 2026, han comenzado a surgir estadísticas que reflejan el momento que vive cada seleccionado. Una de las más llamativas tiene que ver con la actividad de los futbolistas mexicanos que militan en Europa, donde Johan Vásquez registró más minutos de juego que cuatro referentes del Tri juntos.

De acuerdo con cifras de SofaScore, el defensor del Génova acumuló 3,487 minutos durante la última temporada futbolística, una cifra superior a los 3,080 minutos que sumaron en conjunto Santiago Giménez, César Huerta, Luis Chávez y Edson Álvarez.

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Las constantes lesiones fueron un factor determinante para que estos elementos vieran reducida su participación tanto en sus clubes como en la Selección Mexicana. La situación afectó especialmente al combinado nacional, que no pudo contar con varios de sus jugadores clave en plenitud física durante buena parte del proceso rumbo al Mundial.

En el caso de Santiago Giménez, una lesión de tobillo lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas. Aunque logró regresar a la actividad, su rendimiento se vio afectado y perdió protagonismo dentro del Milan.

Por su parte, Luis Chávez permaneció fuera de acción por más de seis meses tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que prácticamente lo marginó de las convocatorias del Tri durante el último año.

La situación de César Huerta tampoco fue sencilla. El futbolista del Anderlecht padeció una pubalgia que requirió intervención quirúrgica, provocando una prolongada ausencia de los terrenos de juego.

En tanto, Edson Álvarez atravesó un semestre complicado después de ser operado en febrero para corregir una lesión crónica en el tobillo, lo que limitó considerablemente su actividad competitiva.

Mientras varios de sus compañeros lidiaban con problemas físicos, Johan Vásquez se convirtió en una pieza fundamental para el Génova, ganándose la confianza del técnico Daniele De Rossi y consolidándose como uno de los defensores más regulares del futbol italiano.

Su continuidad y nivel competitivo también lo han reafirmado como uno de los pilares de la Selección Mexicana. Desde hace varios años, Vásquez forma junto a César Montes la dupla central de mayor confianza para Javier Aguirre, perfilándose nuevamente como una de las bases defensivas del equipo que buscará trascender en la Copa del Mundo 2026.

LOS NÚMEROS DE JOHAN EN LA TEMPORADA

Durante la recién concluida campaña de la Serie A, Vásquez firmó números dominantes que lo posicionaron en la élite defensiva del campeonato, destacando principalmente por su impresionante resistencia física y minutos en el campo:

Partidos Jugados: 36 encuentros (todos como titular).

Minutos en la cancha: 3,218 minutos, consolidándose como el jugador de campo con más tiempo de juego en toda la liga.

Efectividad de Pases: 87% de precisión en distribución (1,607 pases completados).

Aporte Defensivo: 258 despejes, 18 intercepciones y 26 tacleadas ganadas.

Goles: 1 anotación (marcada frente al AC Milan el 17 de mayo de 2026).

Disciplina: Únicamente recibió 2 tarjetas amarillas y ninguna expulsión.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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