Reporta Claudia Sheinbaum caída de 97.5% en migración hacia Estados Unidos

Durante la mañanera, la Mandataria presentó una gráfica elaborada con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que muestra la evolución de los flujos migratorios entre mayo de 2019 y mayo de 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reportó una reducción de 97.5 por ciento en los encuentros de migrantes registrados por autoridades estadounidenses en la frontera sur de Estados Unidos, al pasar de 305 mil 608 casos en diciembre de 2023 a 5 mil 433 en mayo de 2026.

Según la tarjeta, de diciembre de 2023, cuando se registró el pico histórico más alto, a mayo de 2026, los encuentros mensuales disminuyeron 97.5 por ciento, al pasar de 305 mil 608 a 5 mil 433.

Los datos indican que el máximo histórico se alcanzó en diciembre de 2023, durante la Administración de Joe Biden, con más de 305 mil encuentros en un solo mes.

De acuerdo con el registro, posteriormente inició una tendencia descendente que se profundizó durante 2024 y 2025.

La información refiere que actualmente se registra un promedio diario de 271 encuentros entre migrantes y agentes fronterizos estadounidenses.

El desglose presentado detalla que en mayo de 2026 se contabilizaron 5 mil 433 encuentros, y de ese total, 4 mil 179 correspondieron a ciudadanos mexicanos.

Los mil 254 restantes fueron atribuidos a personas de otras nacionalidades.

La gráfica también reporta que entre mayo de 2019 y mayo de 2026 se acumularon 10 millones 419 mil 520 encuentros de migrantes en la frontera sur estadounidense.

El año con mayor número de registros fue 2022, con 2 millones 553 mil 540 encuentros, en tanto que en 2023 se contabilizaron 2 millones 526 mil 962.

Durante 2021 hubo 2 millones 11 mil 968 encuentros y para 2024 la cifra descendió a 1 millón 633 mil 734.

Los datos de CBP muestran además una reducción sostenida durante los últimos dos años.

En 2019 se registraron 923 mil 632 encuentros y, para 2020, la cifra bajó a 540 mil 649, mientras que en 2025 fueron reportados 179 mil 638 casos, y entre enero y mayo de este año se contabilizaron 49 mil 397.