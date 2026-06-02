Transferencias electrónicas: ¿cómo recuperar tu dinero si te equivocaste de CLABE?

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    Transferencias electrónicas: ¿cómo recuperar tu dinero si te equivocaste de CLABE?
    Las transferencias electrónicas son una maravilla por su rapidez, pero esa misma velocidad se vuelve en nuestra contra. FOTO: ESPECIAL

¿Te equivocaste de número al enviar dinero? Descubre qué pasa con tus fondos y los pasos reales que debes seguir para intentar recuperarlos hoy mismo.

A todos nos ha pasado ese microinfarto: estás a punto de enviar dinero por la aplicación del banco, das clic en aceptar y, justo un segundo después, te das cuenta de que pusiste un número mal. Las transferencias electrónicas son una maravilla por su rapidez, pero esa misma velocidad se vuelve en nuestra contra cuando cometemos un error al capturar la cuenta o la CLABE.

Si estás en esa situación, no entres en pánico total, pero sí muévete rápido. Esto es lo que pasa con tu dinero y el camino que debes seguir para intentar rescatarlo.

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EL BANCO NO TIENE LA CULPA: EL ERROR OPERATIVO DEL CLIENTE

Lo primero que debes saber, y que la Condusef deja muy en claro, es que este descuido se clasifica como un “error operativo del cliente”. Esto significa que el banco cumplió con su trabajo de enviar el dinero a donde tú le indicaste, por lo que la institución no tiene la obligación ni la facultad de regresarte los fondos de manera automática.

Como la mayoría de los movimientos se procesan de inmediato, no existe un botón de “deshacer”. Una vez que los recursos caen en la cuenta del desconocido, el banco no puede simplemente quitárselos, ya que violaría la ley. Necesita, a fuerza, la autorización de la persona que recibió el depósito.

PASO A PASO: LAS OPCIONES REALES PARA CORREGIR EL RUMBO

$!Lo primero que debes saber, y que la Condusef deja muy en claro, es que este descuido se clasifica como un “error operativo del cliente”.
Lo primero que debes saber, y que la Condusef deja muy en claro, es que este descuido se clasifica como un “error operativo del cliente”. FOTO: IA MILENIO

Si el dinero se fue a una cuenta del mismo banco que tú usas, el panorama es un poco más sencillo. Debes comunicarte de inmediato con tu institución financiera o acudir a una sucursal con el comprobante en mano. El banco actuará como intermediario: buscará al titular de la cuenta equivocada, le explicará la situación y gestionará la devolución voluntaria del dinero.

Si la transferencia fue a un banco diferente, el proceso es más lento y complejo. Tu banco tendrá que contactar a la otra entidad financiera para rastrear la operación y notificar al cliente receptor. En ambos casos, el éxito de la misión depende enteramente de la buena fe de quien recibió tus recursos.

¿Existe la vía legal? Sí. Si la persona se niega a devolver el dinero, puedes iniciar una demanda judicial. Sin embargo, debes poner en una balanza el costo de los abogados y el tiempo del proceso frente a la cantidad de dinero que perdiste, ya que suele ser un camino largo y costoso.

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¿Y QUÉ PASA SI EL DEPÓSITO SORPRESA TE CAYÓ A TI?

Si despiertas y ves que tienes miles de pesos extra en tu cuenta que no te corresponden, no los gastes. La tentación puede ser grande, pero la Condusef advierte que disponer de dinero ajeno sabiendo que fue un error te puede meter en serios problemas legales.

Lo correcto es reportarlo a tu banco para que ellos rastreen el origen y devuelvan los fondos a su dueño. Actuar con honestidad te ahorrará tragos amargos y protegerá tus propias finanzas personales.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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