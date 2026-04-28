¿Quién es Andrzej Poczobut, el periodista liberado hoy al que el régimen de Lukashenko arrestó diez veces y premio Sájarov 2025?

Las autoridades bielorrusas dieron a conocer la liberación de Andrzej Poczobut, quien es un prestigioso periodista polaco-bielorruso, así como una figura importante de la oposición y activista de la minoría polaca que reside en Bielorrusia y asta hoy un prisionero político que fue galardonado el pasado año con el Premio Sájarov. Según informa la agencia oficial BELTA, la que es considerada como el KGB bielorruso, puso en libertad al periodista junto con otras cuatro personas en un intercambio de presos con Polonia, que entregó, a su vez, a cinco individuos; estos 10 prisioneros que a partir de hoy ya son libres, fueron condenadas por espionaje.

Tras un acuerdo entre Polonia y Bielorrusia, Poczobut, quien es destacado ensayista, periodista, poeta y músico, conocido por ser un duro crítico del régimen bielorruso liderado por Alexander Lukashenko, fue recibido tras cruzar la frontera por el primer ministro polaco, Donald Tusk. Poczobut, quien es bielorruso de nacimiento y de ascendencia polaca, lideró en 2005 el Consejo de la Unión de Polacos en Bielorrusia, mismo que no fue reconocida por las autoridades bielorrusas, siendo la segunda mayor organización en Bielorrusia después de la rusa. Poczobut, quien es corresponsal del influyente diario polaco Gazeta Wyborcza cumplía hasta hoy una condena de ocho años de prisión en un caso que en su momento fue denunciado como de motivación política. Su arresto ocurrido en 2021 derivó en una oleada de críticas en Europa y que posteriormente el Parlamento Europeo le otorgó el Sájarov a la libertad de conciencia, mismo que es considerado como el premio más prestigioso premio de derechos humanos en la Unión Europea.

En ese mismo año, un juez lo condenó a tres años de prisión por “insultar” y “calumniar” a Lukashenko, sin embargo, al final fue absuelto y puesto en libertad. Si bien, hasta el día de hoy se desconocía su estado de salud y que acuerdo a notas publicadas en medios independientes, durante muchos meses hubo temor por la vida de Poczobut; debido a que las autoridades penitenciarias prohibieron las visitas de familiares. Por otra parte, el 20 de junio de 2024, el Ayuntamiento de Varsovia decidió otorgarle a Poczobut el título de Ciudadano Honorario de esa ciudad; dos meses antes, el semanario ‘Newsweek Poland’ lo reconoció como “Figura de la Década”. REPORTEROS SIN FRONTERAS CONSIDERÓ SU ARRESTO COMO UNA PERSECUCIÓN POLÍTICA En opinión de Reporteros Sin Fronteras, el caso de Poczobut, puede considerarse como un un claro ejemplo de persecución política contra los periodistas que son críticos. Después de que se hiciera público su liberación, RSF en un comunicado de prensa publicado en su sitio web, precisó que “celebra su liberación, pero insta a las autoridades bielorrusas a liberar de inmediato a los 21 periodistas que aún permanecen detenidos”.