Reanudan construcción del salón de baile de la Casa Blanca

El 11 de abril se reportó que el nuevo Salón de Baile de la administración de Trump, el cual ha causado debates por su construcción, recibió luz verde para seguir con su desarrollo.

El tribunal de los Estados Unidos dictaminó que las obras de construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, planeadas por el presidente Donald Trump, podrán continuar al menos hasta el 17 de abril.

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Según información de la agencia Reuters, el pasado 31 de marzo, una orden judicial del tribunal había detenido la construcción y suspendió la orden para permitir un recurso. La construcción del salón de baile causó la destrucción del ala este del histórico edificio del gobierno estadounidense. El National Trust for Historic Preservation ya presentó, desde diciembre, una denuncia contra la administración de Trump, asegurando que el presidente sobrepasó sus capacidades sobre el monumento cultural e histórico que representa la Casa Blanca.

El fallo del sábado 11 logró que la construcción continuara, pero el tribunal de apelación logró que la suspensión fuera puesta en consideración, nuevamente, el 17 de abril.

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Por su parte, los residentes de la Casa Blanca, al igual que su administración, han argumentado que suspender la construcción es un riesgo de seguridad. Aseguran que deja al resto de la oficina presidencial expuesta. Se destacó que la construcción de dicha remodelación, según Trump, está siendo pagada por su propio dinero, como una contribución particular y no un gasto del gobierno.