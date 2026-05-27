Rechaza Trump que Rusia o China controlen uranio enriquecido de Irán

    El programa nuclear iraní es uno de los principales puntos de tensión en las conversaciones entre Washington y Teherán para establecer un acuerdo. ESPECIAL.

El republicano ha dicho en varias ocasiones que un futuro acuerdo nuclear con Irán debe incluir la transferencia de reservas de uranio a EU

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó este miércoles su oposición a que países como Rusia o China se hagan con el control de las reservas de uranio enriquecido en posesión de Irán, un mecanismo que ya se incluyó en el acuerdo atómico con Teherán de 2015.

“No, no estaría cómodo con eso”, se limitó a responder Trump al ser preguntado por periodistas por la posibilidad de que Moscú y Pekín custodien el material radiactivo con el que potencialmente Irán podría llegar a fabricar un arma nuclear.

El Gobierno de Xi Jinping se ha mostrado abierto a hacerse con el control de unos 440 kilos del uranio que Irán ha enriquecido hasta el 60% -cerca del 90% que suele ser necesario para armar una bomba atómica- o incluso a someter esas reservas a un proceso de degradación para reducir la concentración del isótopo fisionable uranio-235.

Por su parte, Moscú ha ofrecido asumir la custodia del uranio enriquecido iraní, igual que hizo en virtud del pacto nuclear acordado en 2015 entre Teherán, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Europea.

Como parte del acuerdo, Irán transfirió a Rusia unas 11 toneladas de uranio ligeramente enriquecimiento.

El presidente de Estados Unidos ha rechazado que estas reservas sean trasladadas a terceros países.

El programa nuclear de los ayatolás es un aspecto clave de las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra, y se cree, que pese a las persistentes fricciones, ambas partes podrían acordar primero una reapertura del estrecho de Ormuz y dejar para más adelante las conversaciones sobre el tema atómico.

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

