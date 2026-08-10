Reportan 20 muertos tras sismo de 7.4 en Colombia; SRE descarta mexicanos entre las víctimas fatales

Tras ocurrir un sismo de magnitud 7.4 que sacudió la mañana de este lunes el oeste de Colombia y fue percibido también en Ecuador y Panamá, autoridades reportaron un saldo preliminar de 20 personas fallecidas y personas atrapadas bajo estructuras colapsadas, de acuerdo con información consultada por The Associated Press (AP). Horas más tarde, la cifra aumentó a 80, de acuerdo con El País. El epicentro del movimiento se ubicó en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, aproximadamente a 280 kilómetros al oeste de Bogotá, a una profundidad de 107 kilómetros. El sismo ocurrió a las 7:34 horas, tiempo local. Las autoridades mantienen labores de atención y evaluación de daños en las zonas afectadas, mientras continúan las acciones de búsqueda y rescate de personas que podrían encontrarse bajo edificios colapsados.

PRESIDENTE, ABELARDO DE LA ESPIRELLA, CONVOCA PUESTO DE MANDO PARA ATENDER EMERGENCIA Una hora después de que se reportara el sismo, el recientemente nombrado presidente Abelardo de la Espirella convocó un Puesto de Mando Unificado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), desde donde se coordinan las acciones de atención a la población afectada. A través de su cuenta de X, el mandatario informó: “Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país.” En el mismo mensaje, señaló: “He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas.” El presidente también dirigió un mensaje a la población colombiana afectada por el terremoto: “A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos. Tienen un Presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas.”

SRE REPORTA SIN MEXICANOS AFECTADOS HASTA EL MOMENTO La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta el momento, no tiene conocimiento de personas mexicanas afectadas por el sismo. A través de su cuenta oficial de X, la dependencia señaló que “la @SRE_mx da seguimiento al sismo registrado esta mañana en Colombia.” La Secretaría expresó además la solidaridad del gobierno mexicano con Colombia y señaló que estableció comunicación con la Cancillería de ese país: “México expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano ante este lamentable suceso. Se ha establecido contacto con la Cancillería de Colombia, a quien se le reiteró la disposición de México de brindar todo el apoyo que se requiera.” La SRE señaló que “hasta el momento, no se tiene conocimiento de personas mexicanas afectadas.” Ante la emergencia, la dependencia recomendó a los ciudadanos mexicanos que se encuentren en Colombia mantenerse informados mediante canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

EMBAJADA DE MÉXICO HABILITA TELÉFONO DE EMERGENCIA La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que las personas mexicanas que requieran asistencia consular pueden comunicarse con la Embajada de México en Colombia. “En caso de requerir asistencia, comunícate al teléfono de emergencia de la @EmbamexCol : +57 313 878 6028.” Las autoridades colombianas mantienen la evaluación de los daños y las labores de rescate en las zonas afectadas por el movimiento telúrico, mientras continúan las acciones de atención a la población.