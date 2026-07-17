Mujer haitiana se lanza de edificio en Tapachula, ante la intensidad del sismo de 7.4 en Chiapas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Mujer haitiana se lanza de edificio en Tapachula, ante la intensidad del sismo de 7.4 en Chiapas
    Una mujer originaria de Haití se arrojó de un edificio donde habitan varios extranjeros en Tapachula, luego de presentar una crisis nerviosa por los sismos de 7.4 y 5.8 que se registraron esta mañana en Chiapas. X

La mujer no identificada fue trasladada al hospital general de Tapachula, para su atención médica

Una mujer originaria de Haití se arrojó del segundo piso de un edificio donde habitan varios extranjeros en Tapachula, luego de presentar una crisis nerviosa por los sismos de 7.4 y 5.8 que se registraron esta mañana en Chiapas.

El incidente generó movilizaciones de cuerpos de emergencia, que se sumaron a las realizadas por los movimientos telúricos.

De acuerdo al reporte de las autoridades de Protección Civil de Chiapas, la mujer entró en crisis nerviosa durante la sacudida del primer sismo que se registró a las 08:48 horas, con una magnitud de 7.4, localizado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, localidad fronteriza con Guatemala.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sismo-de-magnitud-74-sacude-chiapas-y-frontera-de-guatemala-activan-monitoreo-por-riesgo-de-tsunami-HB22238582

En su desesperación, la extranjera en contexto de movilidad decidió saltar de un tercer piso, del edificio ubicado en la Cuarta Sur, de la colonia Teófilo Acebo, resultando con lesiones de gravedad debido a la altura del edificio y el impacto con el suelo de concreto.

En una entrevista para la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos (SASSLA), Luis Demetrio Martínez López, secretario de Protección Civil Municipal de Tapachula informó que la afectada se arrojó, al sentir la intensidad del temblor, desde una altura de cuatro y cinco metros.

“Los primeros reportes que tuvimos es en este edificio de la Cuarta Sur, por una empresa denominada Avícolas Cavazo. Es un edificio en el cual una persona, femenina, al parecer de nacionalidad haitiana, al sentir la presencia del temblor muy fuerte, se arrojó de la altura más o menos de entre cuatro a cinco metros aproximadamente”, explicó.

La mujer no identificada presentó fractura en el brazo derecho, lesiones en el rostro, rodillas y la parte lateral, además de dolores en la cadera y una pequeña herida en el lado derecho de la cabeza, por lo que fue valorada por personal de Protección Civil junto a paramédicos y fue trasladada al hospital general de Tapachula.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ssn-y-pc-reportan-sismo-de-magnitud-37-en-montemorelos-nuevo-leon-IG22067917

SISMOS DE 7.4 Y 5.8 EN CHIAPAS

Un sismo de magnitud 7.4 se registró la mañana de este viernes frente a las costas de Chiapas, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). El movimiento fue percibido en distintos estados del sur y sureste de México, así como en países de Centroamérica, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños de consideración.

Media hora después, cuando paramédicos de Protección Civil y la Policía Municipal atendían el incidente, un segundo movimiento telúrico se registró con magnitud de 5.8, con ubicación similar (143 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, localidad fronteriza con Guatemala); por ello, las autoridades evacuaron a los habitantes del edificio para evitar más incidentes que pongan en riesgo la integridad de las personas.

Los fuertes movimientos que fueron perceptibles en gran parte del sureste mexicano también sacudieron edificios en Guatemala, Belice y El Salvador, donde las autoridades locales activaron sus respectivos protocolos de monitoreo.

Tras el movimiento telúrico, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo comunicación con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, quienes reportaron que hasta el momento no se registraban afectaciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/una-llamada-cambio-todo-desde-la-laguna-lucha-por-salvar-el-hogar-de-su-prometido-en-venezuela-EI21924909

“Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes”, señaló la mandataria.

En territorio chiapaneco, el Sistema Estatal de Protección Civil activó de inmediato los protocolos de emergencia. Se ordenaron recorridos de inspección en todos los municipios, a través de los enlaces con los sistemas municipales de Protección Civil.

En Tuxtla Gutiérrez y otras ciudades, se procedió a la evacuación preventiva de edificios públicos y privados, resguardando la vida de las personas en los puntos de salida de emergencia. Hasta el cierre de esta edición, las dependencias de emergencias reportan saldo blanco, sin víctimas que lamentar, aunque se mantiene un monitoreo constante en toda la entidad.

Tras el sismo de 7.4, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR) activó la alerta para las costas del sur de México, particularmente en el litoral de Chiapas y Oaxaca, debido a la amenaza de variaciones del nivel del mar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desastres Naturales
Sismos
Migrantes

Localizaciones


Chiapas
Tapachula
México

Organizaciones


Protección Civil

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
‘Erupción’ de huachicol fiscal

‘Erupción’ de huachicol fiscal

true

Ulises Lara, informante de EU y ¿corrupto?
Según la FGR, la red utilizaba importaciones irregulares, agentes aduanales y empresas de transporte para ingresar y distribuir combustible en México.

Así operaba la red de huachicol fiscal por la que fue detenido el exgobernador Ernesto Ruffo Appel
Sheinbaum aseguró que las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República se desarrollan sin distinción partidista.

‘Marina tiene que explicar audios, no me he comunicado con ella’: Sheinbaum
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Ciclón Tropical y Monzón Mexicano azotarán con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
El Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo de magnitud 7.4 en Chiapas ha generado 60 réplicas y fue catalogado como un enjambre sísmico.

Enjambre sísmico: qué significa el fenómeno tras las 60 réplicas del sismo magnitud 7.4 en Chiapas
La actriz irlandesa, ganadora del Oscar y recordada por su papel de la “señora de las palomas” en ‘Mi pobre angelito 2’, dejó un importante legado en el cine.

Fallece la actriz Brenda Fricker, la ‘señora de las palomas’ en ‘Mi pobre angelito’, a los 81 años
Cruz Azul visita al Atlético de San Luis con Joao Pedro y Erik Lira como las principales armas para comenzar con triunfo el Apertura 2026.

San Luis vs Cruz Azul: ¿A qué hora juega el campeón y dónde verlo?