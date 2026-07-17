Mujer haitiana se lanza de edificio en Tapachula, ante la intensidad del sismo de 7.4 en Chiapas

Una mujer originaria de Haití se arrojó del segundo piso de un edificio donde habitan varios extranjeros en Tapachula, luego de presentar una crisis nerviosa por los sismos de 7.4 y 5.8 que se registraron esta mañana en Chiapas. El incidente generó movilizaciones de cuerpos de emergencia, que se sumaron a las realizadas por los movimientos telúricos.

De acuerdo al reporte de las autoridades de Protección Civil de Chiapas, la mujer entró en crisis nerviosa durante la sacudida del primer sismo que se registró a las 08:48 horas, con una magnitud de 7.4, localizado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, localidad fronteriza con Guatemala.

En su desesperación, la extranjera en contexto de movilidad decidió saltar de un tercer piso, del edificio ubicado en la Cuarta Sur, de la colonia Teófilo Acebo, resultando con lesiones de gravedad debido a la altura del edificio y el impacto con el suelo de concreto. En una entrevista para la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos (SASSLA), Luis Demetrio Martínez López, secretario de Protección Civil Municipal de Tapachula informó que la afectada se arrojó, al sentir la intensidad del temblor, desde una altura de cuatro y cinco metros.

“Los primeros reportes que tuvimos es en este edificio de la Cuarta Sur, por una empresa denominada Avícolas Cavazo. Es un edificio en el cual una persona, femenina, al parecer de nacionalidad haitiana, al sentir la presencia del temblor muy fuerte, se arrojó de la altura más o menos de entre cuatro a cinco metros aproximadamente”, explicó. La mujer no identificada presentó fractura en el brazo derecho, lesiones en el rostro, rodillas y la parte lateral, además de dolores en la cadera y una pequeña herida en el lado derecho de la cabeza, por lo que fue valorada por personal de Protección Civil junto a paramédicos y fue trasladada al hospital general de Tapachula.

SISMOS DE 7.4 Y 5.8 EN CHIAPAS Un sismo de magnitud 7.4 se registró la mañana de este viernes frente a las costas de Chiapas, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). El movimiento fue percibido en distintos estados del sur y sureste de México, así como en países de Centroamérica, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños de consideración. Media hora después, cuando paramédicos de Protección Civil y la Policía Municipal atendían el incidente, un segundo movimiento telúrico se registró con magnitud de 5.8, con ubicación similar (143 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, localidad fronteriza con Guatemala); por ello, las autoridades evacuaron a los habitantes del edificio para evitar más incidentes que pongan en riesgo la integridad de las personas.

Los fuertes movimientos que fueron perceptibles en gran parte del sureste mexicano también sacudieron edificios en Guatemala, Belice y El Salvador, donde las autoridades locales activaron sus respectivos protocolos de monitoreo. Tras el movimiento telúrico, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo comunicación con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, quienes reportaron que hasta el momento no se registraban afectaciones.

“Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes”, señaló la mandataria. En territorio chiapaneco, el Sistema Estatal de Protección Civil activó de inmediato los protocolos de emergencia. Se ordenaron recorridos de inspección en todos los municipios, a través de los enlaces con los sistemas municipales de Protección Civil.

En Tuxtla Gutiérrez y otras ciudades, se procedió a la evacuación preventiva de edificios públicos y privados, resguardando la vida de las personas en los puntos de salida de emergencia. Hasta el cierre de esta edición, las dependencias de emergencias reportan saldo blanco, sin víctimas que lamentar, aunque se mantiene un monitoreo constante en toda la entidad. Tras el sismo de 7.4, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR) activó la alerta para las costas del sur de México, particularmente en el litoral de Chiapas y Oaxaca, debido a la amenaza de variaciones del nivel del mar.