$!Sismo de magnitud 7.4 sacude Colombia; reportan heridos y daños en Chocó

Un sismo de magnitud 7.4 se registró este lunes en el oeste de Colombia, de acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento fue percibido en distintas ciudades del país y también en zonas de Ecuador y Panamá. El epicentro se localizó en San José del Palmar, departamento de Chocó, aproximadamente a 280 kilómetros al oeste de Bogotá, a una profundidad de 107 kilómetros. El movimiento ocurrió a las 7:34 horas, tiempo local.

REPORTAN HERIDOS Y DAÑOS EN QUIBDÓ La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, informó que en Quibdó, capital del departamento, se registraron personas heridas y daños graves en algunas edificaciones. A través de redes sociales, la funcionaria señaló que las autoridades se encontraban realizando una evaluación para elaborar un primer reporte oficial y manifestó preocupación ante la posibilidad de que se registren réplicas. “Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”, escribió la funcionaria. El aeropuerto El Caraño, ubicado en Quibdó, también presentó daños derivados del movimiento telúrico.

BOGOTÁ ACTIVA PROTOCOLOS DE EMERGENCIA En Bogotá, las alarmas sísmicas se activaron y habitantes de distintos edificios evacuaron hacia las calles como medida preventiva. El alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, informó que hasta el momento no se habían reportado daños estructurales, aunque sí se detectaron algunas grietas en edificios. En Medellín, el alcalde reportó que el sismo fue percibido en la ciudad y señaló que las autoridades mantenían las labores de verificación para determinar si se habían registrado afectaciones.

CATEDRAL DE MANIZALES PRESENTA DAÑOS En Manizales, capital del departamento de Caldas, se reportaron daños en una de las torres de la catedral. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron la estructura inclinada y apoyada sobre la parte central del templo. Las autoridades continuaban con la evaluación de los inmuebles y de la infraestructura afectada tras el movimiento telúrico. GOBIERNO COLOMBIANO ATIENDE LA EMERGENCIA El presidente Abelardo de la Espriella, quien inició su mandato el viernes, informó que asumió directamente la coordinación de la respuesta ante la emergencia. El mandatario señaló que se trasladaría a Pereira para acompañar a las personas afectadas y supervisar las acciones de las autoridades.

SISMO TAMBIÉN FUE PERCIBIDO EN ECUADOR Y PANAMÁ El movimiento telúrico fue percibido fuera de Colombia, particularmente en zonas de Ecuador y Panamá. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador informó que el sismo fue percibido de manera leve en las provincias de Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Guayas, mientras que en Pichincha e Imbabura la intensidad fue moderada. Las autoridades colombianas mantienen las labores de evaluación de daños y monitoreo ante la posibilidad de réplicas.