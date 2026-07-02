Rescatan a 16 niños que vivían en condiciones miserables de una casa en Ohio

HAMDEN, OHIO- Dieciséis niños de una misma familia que fueron rescatados de una casa deteriorada en una zona rural de Ohio vivían en condiciones miserables, con desechos humanos por todas partes y confinados a una sola habitación durante gran parte de los últimos cuatro años, informaron las autoridades el miércoles. Algunos de los niños descubiertos el martes no podían hablar y uno, una joven de 18 años con discapacidad del desarrollo, ni siquiera podía escribir su nombre, indicaron los investigadores.

“La mayor parte de nuestro ganado vive en mejores condiciones que estos niños”, dijo el sheriff del condado de Vinton, Ryan Cain. “Simplemente una escena repugnante”. Los padres de los niños y dos abuelos fueron acusados de poner en peligro a menores, dijo un fiscal. Las autoridades encontraron a los niños mientras ejecutaban una orden de registro en una investigación no relacionada, dijo el miércoles el fiscal general de Ohio, Andy Wilson, en conferencia de prensa. Los funcionarios dijeron que parecía como si nadie afuera de la familia supiera de los niños, que no estaban inscritos en la escuela. “No sabíamos que iba a haber 16 niños allí”, dijo Wilson, quien casi se quedó sin palabras al describir lo que los funcionarios encontraron en la diminuta localidad de Hamden, que se encuentra en uno de los condados más pobres de Ohio. LOS NIÑOS RESCATADOS PARECÍAN “ANIMALES SALVAJES” El sheriff dijo que parece que los niños pasaban la mayor parte del tiempo en una habitación de aproximadamente (3.6 metros x 3.6 metros (12 pies x 12 pies). No reveló cómo se mantenía a los niños dentro de la casa, pero dijo que las autoridades no encontraron jaulas en la vivienda. Los niños tenían entre año y medio y 18 años, e incluían tanto varones como niñas, informaron las autoridades. Siete fueron trasladados a hospitales en Columbus y dos fueron transportados en helicóptero. Uno estaba en estado crítico el martes, mientras que algunos de los otros fueron hospitalizados para recibir atención, dijo Wilson. “Parecían casi animales salvajes”, dijo Wilson. “Fue terrible”. Los niños estaban bajo custodia temporal del Departamento de Empleos y Servicios Familiares de Ohio.

El fiscal del condado de Vinton, William Archer, señaló que los cuatro adultos fueron acusados de poner en peligro a menores, un delito grave de segundo grado, porque el caso implica “daño físico grave”. Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders y Elizabeth Siders comparecieron ante el tribunal el miércoles, donde un juez presentó declaraciones de inocencia en su nombre y fijó una fianza de 300 mil dólares para cada uno. Aún no se les han asignado abogados. Steve Irwin, un portavoz de la oficina del fiscal general, no quiso decir si todos los niños son hermanos o cómo estaban relacionados. VECINO NO VIO “NINGÚN NIÑO” La casa donde se encontraron a los niños está en una carretera apartada junto a un empinado terraplén ferroviario, donde las vías llevan trenes estruendosos a través de Hamden. Los vecinos más cercanos están separados por árboles y maleza espesa, pero la casa es fácilmente visible desde la carretera. Una puerta abierta dejaba ver trozos de basura dentro, mientras que una terraza de madera y el patio trasero estaban llenos de neumáticos desechados, una silla alta y otros escombros. Los investigadores dijeron que miembros de la familia se habían mudado por el sur de Ohio durante las últimas dos décadas y que parece que evitaron establecer registros médicos y gubernamentales. “Estas personas eran bastante buenas para ocultar a estos niños”, indicó Wilson. Los investigadores estaban revisando si la familia fue reportada a alguna agencia de servicios infantiles en el pasado. El vecino Joseph Stewart, de 60 años, afirmó que no vio “ningún niño” desde que la familia se mudó a tres casas de distancia y que podía ver claramente la casa y el patio al pasar. “Es una situación triste”, comentó. Stewart ha vivido en la calle durante seis años y la calificó como “un vecindario tranquilo”. El miércoles, las puertas y ventanas de la casa permanecían abiertas. Había objetos infantiles desechados, dos bicicletas rotas, una mesa de juego de plástico, un cubo de playa y dos portabebés, amontonados en el patio. Hamden tiene una población de menos de mil habitantes y está a unos 97 kilómetros (60 millas) al sureste de Columbus. El descubrimiento de los niños recuerda casos horribles anteriores de abuso familiar. En 2019 , David y Louise Turpin se declararon culpables de tortura y años de abuso que incluyeron encadenar a algunos de sus 13 hijos en su casa en California, matarlos de hambre y proporcionarles sólo una educación mínima. Fueron condenados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. La pareja fue arrestada en 2018 después de que su hija de 17 años escapó de la casa y llamó al 911.

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