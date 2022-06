Rescatistas buscan víctimas en centro comercial ucraniano bombardeado por Rusia

Por su parte, Volodymyr Zelenskyy el presidente de Ucrania, explicó que muchos de los más de 1,000 compradores y trabajadores que se encontraban por la tarde en el centro comercial en la ciudad de Kremenchuk lograron escapar.

Zelenskyy se refirió al bombardeo como “uno de los atentados terroristas más temerarios de la historia europea”

En tanto que, los drones sobrevuelan las ruinas, que continuaban humeando horas después de que se extinguiera el fuego.

Si bien, las cifras de las víctimas subían mientras los rescatistas buscaban entre los restos, Dmytro Lunin, gobernador regional, dio a conocer que por lo menos 18 personas perdieron la vida y 59 personas buscaron por sí mismas asistencia médica, de las cuales 25 fueron hospitalizados. La región declaró un día de luto hoy por las víctimas del ataque ruso.

TE PUEDE INTERESAR: Misil alcanza centro comercial en Ucrania; Zelenzky denuncia que ‘número de víctimas es inimaginable’

Por otra parte, Emmanuel Macron, presidente de Francia, aseveró que Rusia “no puede y no debe ganar” la guerra en Ucrania.

Así mismo Macron aseguró que las siete democracias más industrializadas apoyarían a Ucrania y mantendrían las sanciones contra Rusia “mientras sea necesario, y con la intensidad necesaria”.

“No es Occidente quien se opone al resto del mundo, sino el bando de la paz contra el de la guerra”, dijo el presidente francés. “Rusia no puede y no debe ganar”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR: Al menos 18 muertos por ataque ruso a un centro comercial en Ucrania

Mientras que, Iryna Venediktova, secretaria de Justicia de Ucrania, que es la encargada de dirigir las investigaciones sobre posibles crímenes de guerra, expresó que el ataque de misiles era uno de los “crímenes contra la humanidad” de Rusia precisando que el ejército ruso ha “atacado de forma sistemática infraestructura civil con el objetivo de asustar a la gente, de matar gente, de llevar el terror a nuestras ciudades y pueblos”.

TE PUEDE INTERESAR: Ataca Moscú a Kiev tras semanas de relativa calma

En este sentido, Venediktova resaltó en la necesidad de que los ucranianos en todo el país estén en alerta ya que podrían esperar un ataque similar “cada minuto”.

TE PUEDE INTERESAR: ´Rusia nos robó la paz’: Zelensky pide apoyo en el Festival de Glastonbury

Así mismo, Wayne Jordash, un abogado británico que trabaja con la oficina de Venediktova para investigar los posibles crímenes de guerra, negó las afirmaciones sobre que una fábrica cercana al centro comercial fuera un objetivo militar.

“Los primeros indicios son que la fábrica que resultó alcanzada es una fábrica de construcción de carreteras, no un objetivo militar”, explicó Jordash. “Debemos investigar si hay objetivos militares cerca, y los primeros indicios como digo son que no hay ningún objetivo militar cerca”, añadió.

Por otra parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a petición de Ucrania, agendó una reunión de emergencia para hoy en Nueva York para analizar el ataque.