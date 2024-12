Revelan la primera foto de Dámaso López Serrano, ‘El Mini Lic’, detenido en Estados Unidos por tráfico de fentanilo

EL MINI LIC ES ACUSADO POR TRÁFICO DE FENTANILO EN ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con un documento judicial publicado el 18 de diciembre, López Serrano está acusado por el Tribunal del Distrito Este de Virginia de conspirar para distribuir 400 gramos o más de fentanilo en Estados Unidos. Esta sustancia ha sido señalada como una de las principales causas de la epidemia de opioides que afecta al país.

La detención ocurrió el 12 de diciembre, cuando agentes federales ejecutaron una orden de arresto en su contra en su residencia. Según Chaparro, fuentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmaron que la aprehensión fue resultado de una investigación de ocho meses en la que se recopilaron interceptaciones telefónicas, videos y testimonios de al menos tres informantes que fingieron ser socios de López Serrano.

Aunque actualmente está recluido en una prisión estatal que no forma parte del Buró Federal de Prisiones (BOP), su ubicación exacta no ha sido revelada, y su nombre no aparece en los registros de esta agencia.