Rescatistas mexicanos recuperan 80 cuerpos y rescatan a dos personas tras terremotos en Venezuela

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    Rescatistas mexicanos recuperan 80 cuerpos y rescatan a dos personas tras terremotos en Venezuela
    Las brigadas mexicanas continúan las labores de búsqueda en Venezuela, donde han recuperado 80 cuerpos, rescatado a dos sobrevivientes y distribuido ayuda humanitaria. EFE

Claudia Sheinbaum informó que rescatistas mexicanos han recuperado 80 cuerpos y salvado a dos personas tras los terremotos en Venezuela

A doce días de los terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que las brigadas mexicanas de búsqueda y rescate han logrado recuperar 80 cuerpos y rescatar con vida a dos personas, como parte de las labores que continúan realizando en las zonas más afectadas por la emergencia.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la mandataria detalló que 264 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otros cuerpos de rescate, acompañados por 18 binomios caninos, permanecen desplegados en territorio venezolano apoyando las operaciones de búsqueda entre estructuras colapsadas.

Sheinbaum destacó que estas cifras representan un avance importante respecto al reporte presentado el pasado 2 de julio, cuando el Ejército Mexicano había informado el rescate de dos sobrevivientes y la recuperación de 40 cuerpos. En apenas unos días, el número de víctimas localizadas por las brigadas mexicanas se duplicó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/apuran-la-identificacion-de-los-cuerpos-mientras-aumentan-las-muertes-en-venezuela-tras-los-sismos-AM21875360

OPERATIVO MEXICANO CONTINÚA EN LAS ZONAS DEL DESASTRE

Las labores son realizadas por el cuerpo de rescate “Yureme”, integrado por elementos de la Defensa, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.

El despliegue forma parte de la ayuda internacional enviada por México tras los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el 24 de junio, los cuales devastaron principalmente el estado de La Guaira, al norte de Caracas.

De acuerdo con el balance presentado por el Gobierno federal, hasta el momento el desastre ha dejado 3 mil 342 personas fallecidas, más de 16 mil 500 lesionadas y cientos de personas continúan desaparecidas.

ADEMÁS DE RESCATAR VÍCTIMAS, MÉXICO BRINDA ATENCIÓN MÉDICA Y AYUDA HUMANITARIA

La presidenta informó que el apoyo mexicano no se limita a las tareas de búsqueda y rescate.

Hasta el momento, el personal enviado por México ha realizado:

- Mil 988 consultas médicas.

- Una intervención quirúrgica.

- Operación de ocho plantas generadoras de electricidad.

- Entrega de 13.1 toneladas de medicamentos.

- Distribución de 71.2 toneladas de insumos humanitarios.

Estas acciones se desarrollan en coordinación con las autoridades venezolanas para atender tanto a las personas lesionadas como a la población afectada por el colapso de infraestructura.

$!CIUDAD DE MÉXICO, 06JULIO2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, en la que habló sobre la ayuda humanitaria que el Gobierno de México esta brindando a Venezuela.
CIUDAD DE MÉXICO, 06JULIO2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, en la que habló sobre la ayuda humanitaria que el Gobierno de México esta brindando a Venezuela. Cuartoscuro

RESCATISTAS Y BINOMIOS CANINOS FUERON CONDECORADOS

Sheinbaum informó que las autoridades venezolanas reconocieron el trabajo realizado por el personal mexicano durante la emergencia.

Los integrantes del contingente recibieron la condecoración “Héroes de Venezuela”, mientras que los 18 binomios caninos fueron distinguidos con el reconocimiento “Héroes Caninos de Venezuela”, debido a su participación en las labores de localización de víctimas entre los escombros.

MÉXICO ENVÍA CASI 388 TONELADAS DE AYUDA A VENEZUELA

La presidenta también dio a conocer que este domingo zarparon desde el puerto de Veracruz dos embarcaciones de la Secretaría de Marina con ayuda humanitaria destinada a la población afectada.

Los buques de apoyo logístico ARM Isla Holbox (BAL-02) y ARM Huasteco (AMP-01) transportan aproximadamente 2 mil 003 metros cúbicos de insumos, equivalentes a cerca de 388 toneladas de medicamentos, alimentos no perecederos y otros artículos de primera necesidad.

El envío fue coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con apoyo de donaciones realizadas por el Gobierno de México y la sociedad civil.

EQUIPOS INTERNACIONALES COMIENZAN A RETIRARSE

Mientras continúan las labores de recuperación, el número de brigadas internacionales desplegadas en Venezuela ha comenzado a disminuir.

De acuerdo con información difundida por medios venezolanos, de los 77 equipos de rescate provenientes de 31 países que llegaron tras los sismos, actualmente permanecen alrededor de 25 trabajando en las zonas afectadas.

Sebastián Mocarquer, integrante del equipo de Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC), explicó a la agencia EFE que este proceso forma parte de la fase habitual de respuesta.

“A partir del día siete, los equipos empiezan a desmovilizarse, aunque todavía hay equipos que llegaron más tarde que siguen, sobre todo de Latinoamérica”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/arremete-delcy-rodriguez-contra-los-criticos-de-la-respuesta-gubernamental-a-los-sismos-en-venezuela-DK21903536

MÁS DE 31 MIL PERSONAS CONTINÚAN DESAPARECIDAS

La iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela mantiene registros de más de 31 mil personas cuyo paradero continúa sin conocerse, mientras que la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó un incremento en el desplazamiento de habitantes desde La Guaira hacia entidades menos afectadas, entre ellas Táchira, Zulia y Delta Amacuro.

Por su parte, el ministro de Educación venezolano, Héctor Rodríguez, informó que 10 mil 702 personas permanecen alojadas en 79 campamentos temporales, habilitados tras los terremotos y que, según la OCHA, permanecerán en funcionamiento aproximadamente durante un mes mientras se define la situación de quienes perdieron sus viviendas.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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