Retiran nombre de Trump del Centro Kennedy tras vencer el plazo fijado por tribunal

WASHINGTON.— El telón empezó a caer para el presidente Donald Trump en el Centro Kennedy el sábado. Después de un día de maniobras legales y tormentas eléctricas, operarios comenzaron el proceso a primera hora de la mañana de retirar las letras que deletrean el nombre del presidente republicano de la fachada del emblemático recinto de artes escénicas. Iban con unas horas de retraso respecto al plazo fijado por un tribunal y realizaron su trabajo ocultos tras una lona, para gran frustración de los espectadores que se habían reunido durante horas con la esperanza de presenciar un momento dramático que simbolizara los límites del poder de Trump.

Al momento en que el sol salía sobre Washington, la lona permanecía en su sitio, lo que hizo imposible determinar si se habían retirado todas las letras. Poco después de la medianoche, el Centro Kennedy pidió a un juez que extendiera el plazo hasta el mediodía (hora del Este), citando las tormentas como causa del retraso en los trabajos. El tribunal accedió a esa solicitud el sábado por la mañana. La retirada del nombre de Trump cierra uno de los capítulos más inusuales en la historia del Centro Kennedy, cuya construcción comenzó en 1964 y fue dedicado a la memoria del presidente demócrata asesinado John F. Kennedy. En lo que suele ser uno de los pocos espacios relativamente no partidistas en Washington, Trump ha ejercido una enorme influencia sobre el recinto durante su segundo mandato. Aunque rara vez habló del Centro Kennedy durante su campaña de 2024, Trump actuó rápidamente para destituir a la directiva de la institución cuando regresó al cargo en enero de 2025 y la reemplazó por una junta de fideicomisarios que lo nombró presidente de la institución. Su nombre se añadió rápidamente al edificio.

PLANES DE TRUMP NO SE DETIENEN Aunque la retirada de su nombre supone un revés para Trump, el presidente sigue adelante con planes para remodelar el paisaje físico de la capital del país de maneras que tienen pocos paralelos modernos. Derribó el ala este de la Casa Blanca y está construyendo en su lugar un polémico salón de baile. Remodeló el estanque reflectante del Monumento a Lincoln y planea amplias renovaciones de un campo de golf en East Potomac Park, medidas que podrían reducir considerablemente el acceso público a senderos para correr y pasear en bicicleta. También avanza con un plan para construir un arco triunfal cerca del Cementerio Nacional de Arlington, al otro lado del río Potomac en Virginia.

De hecho, al tiempo que se retira el nombre de Trump del Centro Kennedy, el jardín sur de la Casa Blanca se ha transformado en un recinto para una función de la UFC destinada a celebrar el 250mo aniversario de la independencia estadounidense, pero que también coincide con el cumpleaños de Trump el domingo. Respecto al Centro Kennedy, hay muchas dudas sobre el futuro de la institución. La misma decisión judicial de mayo que ordenó retirar el nombre de Trump del edificio también impidió un cierre previsto de dos años por renovaciones que estaba programado para comenzar el próximo mes. El calendario del Centro Kennedy para las próximas semanas incluye funciones de “Moulin Rouge! The Musical” y “Bluey’s Big Play”. El comediante Bill Maher recibirá el Premio Mark Twain al Humor Estadounidense durante una ceremonia el 28 de junio. Pero hay poco programado en los escenarios más allá de eso y, tras reducir sustancialmente el personal, no está claro con qué rapidez el Centro Kennedy podría elaborar una lista sólida de eventos. Trump, enfurecido por la orden judicial de retirar su nombre, ha dicho que entregará el Centro Kennedy al Congreso y ha sugerido que el recinto podría simplemente cerrar por preocupaciones de seguridad pública. En su apelación fallida del viernes en la que solicitaba una suspensión temporal de la orden de retirar el nombre de Trump, la dirección del Centro Kennedy argumentó —en términos que parecían similares a los patrones de discurso del presidente— que el tribunal inferior estaba interfiriendo en las renovaciones necesarias. “El Tribunal de Distrito no nos permite cerrar para arreglar y reparar adecuadamente el edificio, incluyendo daños estructurales potencialmente letales, como vigas y techos del estacionamiento que están oxidados y en serio peligro de caer sobre las personas que se encuentren debajo”, señaló el recurso. “¡De hecho, un colapso total!”. La institución también sugirió que el nombre del presidente podría volver al edificio si el Centro Kennedy finalmente gana su apelación. Si el tribunal deniega la solicitud del recinto de una pausa, argumentó el Centro Kennedy, se verá “obligado a malgastar tiempo y dinero —tanto retirando la señalización como luego potencialmente devolviéndola tras la apelación”.

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