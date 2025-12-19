Dan luz verde para renombrar el centro de artes escénicas de Washington como Centro Trump-Kennedy

Roma Daravi, portavoz del centro, dijo que su junta votó unánimemente por el nuevo nombre: El Centro Conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

”Sólo el Congreso puede renombrar el Centro Kennedy”, subrayó el demócrata de Nueva York, quien forma parte de la junta como miembro ex officio debido a su cargo en el Congreso.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo a los periodistas que un cambio de nombre requiere medidas legislativas.

Desde que regresó al cargo en enero, Trump ha convertido el centro en un punto de referencia en un ataque más amplio contra lo que ha criticado como una cultura antiamericana “progresista”.

Pero la junta no esperó a que ese debate se desarrollara, cambiando inmediatamente la marca en su sitio web para reflejar el nuevo nombre.

Ritchie indicó que, aunque Trump y otros pueden referirse “informalmente” al centro con un nombre diferente, no podrían hacerlo de una manera “que sea legalmente vinculante”.

El Congreso nombró el centro en honor al presidente John F. Kennedy en 1964, después de su asesinato. Donald A. Ritchie, quien se desempeñó como historiador del Senado de 2009 a 2015, dijo que dado que el Congreso fue quien nombró el centro, le corresponderá al Congreso “enmendar la ley”.

WASHINGTON- La junta directiva que el presidente Donald Trump seleccionó personalmente votó el jueves a favor de renombrar el principal centro de artes escénicas de Washington como el Centro Trump-Kennedy, informó la Casa Blanca, en una medida que hizo que los demócratas se enfurecieran y sostener que la junta había excedido su autoridad legal.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció la votación en redes sociales, atribuyéndola al “increíble trabajo” que dijo que Trump ha realizado en el centro desde que regresó al cargo en enero.

Trump, un republicano que es presidente de la junta, dijo que se sentía honrado.

”La junta es una junta muy distinguida, las personas más distinguidas del país, y me sorprendió y me sentí honrado por ello”, declaró en la Casa Blanca.

Trump ya se había referido al centro como el “Centro Trump Kennedy”. Cuando se le preguntó el pasado 7 de diciembre al desfilar por la alfombra roja para la ceremonia de Honores del Centro Kennedy si le cambiaría el nombre al lugar para que llevara el suyo, Trump respondió que esa decisión le correspondía a la junta directiva.

A principios de este mes, habló sobre un “gran evento” en el “ Centro Trump Kennedy” antes de decir, “disculpen, en el Centro Kennedy”, ante las risas de la audiencia. Se refería al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA para 2026, en el que participó.

Decisión no fue bien recibida por miembros de familia Kennedy

Maria Shriver, sobrina de John F. Kennedy, calificó como “incomprensible” que Trump haya buscado agregar su nombre al monumento a su tío y “que resulta increíble” que él considere aceptable hacerlo. “No lo es”, dijo en una publicación en redes sociales.

Shriver dijo que Kennedy fue un presidente que llevó las artes a la Casa Blanca y especuló que Trump podría buscar renombrar el Aeropuerto Internacional John F . Kennedy en Nueva York o cualquiera de los otros memoriales a presidentes en Washington.

A principios de este año, Trump renovó la Rosaleda de la era Kennedy en la Casa Blanca para reemplazar el césped con adoquines.

En su propia publicación en la plataforma social X , el hermano de Shriver, Tim Shriver, calificó el cambio de nombre como un “insulto a un gran presidente”.

Robert F. Kennedy Jr., quien es primo de los Shriver, forma parte del gabinete de Trump como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Reacción del Congreso se divide según las líneas partidistas

Los republicanos aprobaron la votación, y los demócratas la denunciaron.

El senador Lindsey Graham, republicano Por Carolina del Sur y cercano a Trump, lo calificó como un “honor bien merecido” para el presidente “porque ha puesto su corazón y alma en la renovación y revitalización” de la institución.

La representante Joyce Beatty, demócrata por Ohio, otra miembro ex officio de la junta, reveló que participó en la reunión de forma remota y fue silenciada cuando intentó expresar sus preocupaciones sobre la votación.

”Este es sólo otro intento de evadir la ley y no dejar que la gente tenga voz”, dijo.

En respuesta, Daravi sostuvo que toda la junta fue invitada a asistir en persona “y el privilegio de escuchar la reunión fue otorgado a todos los miembros, incluso aquellos sin voto”, como Beatty.

Beatty es parte de un grupo de legisladores demócratas sin derecho a voto que integran la junta y que dijeron que la votación fue ilegal.

Un proyecto de ley presentado en el Congreso en julio por el representante Bob Order, republicano por Missouri, — si se aprueba y se firma como ley — designará el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas como el Centro Donald J. Trump para las Artes Escénicas. La comisión de transporte de la Cámara de Representantes aún no ha abordado el proyecto de ley.

Trump está más centrado en el Centro Kennedy

Trump mostró poco interés en el Centro Kennedy durante su primer mandato como presidente, pero desde que regresó al cargo en enero ha reemplazado a los miembros de la junta nombrados por presidentes demócratas con algunos de sus seguidores más fervientes, quienes luego lo eligieron como presidente de la junta.

Ha criticado la programación pasada del centro como demasiado liberal y su apariencia física actual y ha prometido renovar ambos.

Trump aseguró más de 250 millones de dólares del Congreso controlado por los republicanos para renovaciones del edificio, incluyendo la promesa de pintar el recinto, instalar nuevas butacas en los teatros y hacer otras mejoras.

Asistió a la noche de apertura del musical “Les Misérables”, y la semana pasada fue anfitrión del programa de Honores del Centro Kennedy después de no asistir al espectáculo durante su primer mandato como presidente. El programa de premios será transmitido por CBS y Paramount+ el 23 de diciembre.

Se dice que las ventas de paquetes de suscripción han disminuido desde que Trump asumió el control del centro, y varias producciones en gira, incluyendo “Hamilton”, han cancelado presentaciones planeadas allí. Se han visto filas de asientos vacíos en el Salón de Conciertos durante las presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Algunos artistas, incluidos el actor Issa Rae y la cantante y artista musical Rhiannon Giddens, han cancelado apariciones programadas, y consultores del Centro Kennedy, incluidos el músico Ben Folds y la cantante Renée Fleming, han renunciado.