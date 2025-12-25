Recibe el Departamento de Justicia estadounidense un millón de nuevos documentos sobre Epstein

WASHINGTON- El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que le fueron entregados de parte del FBI y de una fiscalía de Nueva York alrededor de un millón de nuevos documentos presuntamente vinculados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein que deberán ser revisados antes de hacerlos públicos.

”Tenemos abogados trabajando incansablemente para revisar y realizar las tachaduras legalmente requeridas para proteger a las víctimas y publicaremos los documentos lo antes posible. Debido al gran volumen de material, este proceso podría demorarse algunas semanas más”, se explica en un mensaje publicado en redes sociales.

De acuerdo a una ley que fue aprobada por el Congreso en el mes de noviembre se obliga a la Administración de Donald Trump a que fuera publicada el viernes 19 de diciembre toda la documentación no clasificada sobre referente al caso de Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019.

Sin embargo, el Departamento de Justicia solamente publicó ese día una parte de los archivos, incluyendo varias fotos del expresidente Bill Clinton con Epstein, argumentando que la cantidad de información era demasiada, por lo que iba a necesitar más tiempo para revisar todo el contenido, hecho que desencadenó una serie de críticas tanto de los demócratas como de las víctimas.

En la nueva partida de documentos que fue publicada el lunes, aparece varias veces el nombre de Trump, quien habría viajado varias veces en el avión privado del magnate financiero, no obstante, no hay indicios de que participara en los delitos sexuales del pederasta.