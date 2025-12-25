Recibe el Departamento de Justicia estadounidense un millón de nuevos documentos sobre Epstein

Internacional
/ 25 diciembre 2025
    Recibe el Departamento de Justicia estadounidense un millón de nuevos documentos sobre Epstein
    Entre los nuevos archivos publicados por el Departamento de Justicia hay un testimonio captado por el FBI en el que se menciona a alguien que aseguró haber sido violada por el hoy presidente de EU, Donald Trump Foto: EFE/DOJ

En los documentos publicados el lunes, aparece varias veces el nombre de Trump, quien habría viajado varias veces en el avión privado del magnate financiero, no obstante, no hay indicios de que participara en los delitos sexuales del pederasta

WASHINGTON- El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que le fueron entregados de parte del FBI y de una fiscalía de Nueva York alrededor de un millón de nuevos documentos presuntamente vinculados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein que deberán ser revisados antes de hacerlos públicos.

Tenemos abogados trabajando incansablemente para revisar y realizar las tachaduras legalmente requeridas para proteger a las víctimas y publicaremos los documentos lo antes posible. Debido al gran volumen de material, este proceso podría demorarse algunas semanas más”, se explica en un mensaje publicado en redes sociales.

De acuerdo a una ley que fue aprobada por el Congreso en el mes de noviembre se obliga a la Administración de Donald Trump a que fuera publicada el viernes 19 de diciembre toda la documentación no clasificada sobre referente al caso de Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019.

Sin embargo, el Departamento de Justicia solamente publicó ese día una parte de los archivos, incluyendo varias fotos del expresidente Bill Clinton con Epstein, argumentando que la cantidad de información era demasiada, por lo que iba a necesitar más tiempo para revisar todo el contenido, hecho que desencadenó una serie de críticas tanto de los demócratas como de las víctimas.

En la nueva partida de documentos que fue publicada el lunes, aparece varias veces el nombre de Trump, quien habría viajado varias veces en el avión privado del magnate financiero, no obstante, no hay indicios de que participara en los delitos sexuales del pederasta.

$!Jeffrey Epstein junto a tres mujeres con el rostro censurado para proteger su identidad en una de las habitaciones de su mansión.
Jeffrey Epstein junto a tres mujeres con el rostro censurado para proteger su identidad en una de las habitaciones de su mansión. Foto: EFE/ Oversight Dems

En un principio, el actual presidente estadounidense no respaldó que fueran publicados los documentos de Epstein, con quien mantuvo una amistad hasta 2004, mucho antes de que fuera imputado de prostitución de menores, sin embargo, Trump tuvo que rectificar y firmar la ley tras debido aal fuerte apoyo que esta tuvo en el Congreso.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

Temas


Delitos Sexuales
Documentos
Pederastia

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump
Jeffrey Epstein

Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

