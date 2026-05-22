Castigan a empresa tabasqueña por contrato con Dos Bocas

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México
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    Castigan a empresa tabasqueña por contrato con Dos Bocas
    De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, Corporativo Mexicano Revelor obtuvo entre 2021 y 2023 al menos 10 contratos, nueve con el Gobierno de Tabasco y uno en la Ciudad de México por un monto total de cerca de cinco millones de pesos. REFORMA

La compañía presentó cuatro escritos y una orden de compra para acreditar su experiencia y el cumplimiento de contratos previos

El Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) impuso una inhabilitación de 21 meses y una multa a la empresa tabasqueña Corporativo Mexicano Revelor, S.A. de C.V., por haber presentado información falsa en un proceso de contratación de la refinería Dos Bocas.

En un comunicado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) indicó que la compañía presentó cuatro escritos y una orden de compra para acreditar su experiencia y el cumplimiento de contratos previos, los cuales no fueron reconocidos por su emisor e indujeron al error a la convocante, quien consideró que cumplía los requisitos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alcalde-de-cuautla-que-se-encuentra-profugo-nunca-realizo-auditorias-HN20870160

“Además, actuó con mala fe en la celebración y vigencia del pedido contrato 20212000395, porque, conociendo lo anterior, disimuló ante la convocante, lo que permitió que resultara adjudicada, prestara el servicio y recibiera el pago correspondiente”, señaló.

El contrato que le fue adjudicado, detalló la SABG, fue para prestar los “Servicios de documentación audiovisual de los trabajos de construcción de la nueva refinería en Dos Bocas”.

“Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. La persona moral tiene derecho a impugnar la resolución, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público”, indicó.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, Corporativo Mexicano Revelor obtuvo entre 2021 y 2023 al menos 10 contratos, nueve con el Gobierno de Tabasco y uno en la Ciudad de México por un monto total de cerca de cinco millones de pesos.

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