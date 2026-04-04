Revoca EU permisos de residencia y detiene a familiares del comandante iraní Soleimaní

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Internacional
/ 4 abril 2026
    Revoca EU permisos de residencia y detiene a familiares del comandante iraní Soleimaní
    El general iraní Qasem Soleimani fue considerado arquitecto de la política militar exterior de Irán. ESPECIAL

El Departamento de Estado de EU informó la detención de la sobrina y la sobrina-nieta del general asesinado por fuerzas de EU en 2020

Estados Unidos detuvo a dos familiares del general iraní Qasem Soleimaní, asesinado por fuerzas estadounidenses en 2020, después de haberles retirado su permiso de residencia, según explicó el Departamento de Estado este sábado.

”La sobrina y la sobrina-nieta del fallecido general de división del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, Qasem Soleimaní, fueron detenidas por agentes federales tras la revocación de su estatus de residentes permanentes legales (LPR) por parte del secretario de Estado, Marco Rubio”, afirmó el Departamento en un comunicado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/iranies-exiliados-nuestros-sus-seres-queridos-estan-siendo-arrestados-en-el-pais-KI19779030

Hamideh Soleimani Afshar, la sobrina del general, y su hija se encuentran “bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas” (ICE) después de descubrir que es “defensora declarada del régimen totalitario y terrorista de Irán”.

Según alegó el departamento, en su tiempo en el país “promovió la agenda del régimen iraní”, elogió al nuevo líder supremo, “celebró los ataques contra soldados estadounidenses e instalaciones militares” y expresó “su apoyo inquebrantable al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní”.

El marido de Hamideh Soleimani Afshar también ha sido vetado de entrar a Estados Unidos.

Qasem Soleimaní fue asesinado en un bombardeo con aviones no tripulados estadounidenses el 3 de enero de 2020 en Bagdad, durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

Marco Rubio también ordenó retirar el estatus legal a Fatemeh Ardeshir-Larijani, hija del exsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, y de su marido, Seyed Kalantar Motamedi.

Ambos se encuentran fuera del país y tienen prohibida la entrada en el futuro.

”La Administración Trump no permitirá que nuestro país se convierta en un refugio para ciudadanos extranjeros que apoyan regímenes terroristas antiamericanos”, añadió el Departamento.

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