Iraníes exiliados: nuestros sus seres queridos están siendo arrestados en el país

EL CAIRO- El gobierno de Irán detiene a familiares y amenaza con confiscar propiedades de figuras de la oposición en el exilio, según contaron algunos a The Associated Press, en la última ofensiva contra las voces disidentes mientras la guerra continúa. Los activistas en el extranjero desempeñan un papel clave en el seguimiento a la represión, complicada por el bloqueo al acceso a internet impuesto a principios de año, durante protestas masivas contra la teocracia islámica en todo el país. Observadores afirmaron que las fuerzas de seguridad dispararon y mataron a miles de personas entonces.

La guerra con Estados Unidos e Israel ha intensificado las amenazas de las autoridades contra cualquiera que hable con medios extranjeros o activistas. Ahora, esa presión parece estar ampliándose para intimidar a activistas en el exilio. IRÁN “SE LLEVÓ A MI MADRE PARA HACER CALLAR” Agentes de inteligencia en Teherán detuvieron el 15 de marzo al hermano de Hossein Razzagh, un ex preso político que huyó el año pasado a Europa, contó Razzagh a la AP. “Mi hermano no es en absoluto político y no realiza ningún tipo de actividad política. Es para presionarme”, manifestó. Su hermano, Ali, fue sacado de su casa en la capital y pudo llamar a su esposa esa noche “durante unos segundos” desde un centro de detención gestionado por el Ministerio de Inteligencia, explicó Razzagh. Desde entonces, ni familia ni su abogado han podido comunicarse con él. Pero el Ministerio de Inteligencia les dijo que estaba revisando sus contactos con su hermano, agregó. Otro activista huido, Behnam Chegini, dijo que su sobrina de 20 años fue detenida el 10 de marzo durante una semana. La mujer fue sacada de la casa de sus padres en la ciudad de Arak poco después de regresar de Teherán, donde su universidad había cerrado por la guerra. Quedó libre bajo fianza y se le impuso la prohibición de viajar. Chegini, que ahora vive en Francia, señaló que el arresto se debió, al menos en parte, a “que es mi sobrina y ellos lo saben”. Y Sareh Sedighi, una activista que huyó después de que se revocara su condena a muerte de 2021, apuntó que su madre fue detenida el mes pasado en su casa en la localidad occidental de Urmia.

“La República Islámica se llevó a mi madre para hacerme callar”, afirmó. Su madre padece problemas de salud y necesita insulina a diario, manifestó. Mahshid Nazemi, por su parte, ex presa política y activista que ahora reside en Francia, señaló que al menos una amiga fue detenida e interrogada sobre el contacto que mantienen. AUTORIDADES APUNTAN A PROPIEDADES DE EXILIADOS CRÍTICOS El poder judicial de Irán ha comenzado a confiscar las propiedades de figuras públicas críticas con los gobernantes del país, en virtud de una ley antiespionaje aprobada durante la guerra de 12 días del año pasado con Israel, que castiga actividades mediáticas y culturales consideradas de apoyo a los enemigos de Teherán. Un portavoz del poder judicial dijo en la televisora estatal el 31 de marzo que se han emitido o se están emitiendo más de 200 autos de confiscación. Borzou Arjmand, un actor iraní que vive en California, se enteró por la prensa de que sus bienes en Irán habían sido confiscados. Tras su apoyo abierto a las protestas de 2022, Arjmand no pudo regresar a la nación. Desde entonces, las autoridades han bloqueado sus cuentas bancarias. Arjmand ha expresado apoyo en redes sociales a Reza Pahlavi, el hijo del último sha, quien ha organizado un movimiento opositor en el extranjero y respaldó los ataques de Estados Unidos e Israel. Presionar a figuras exiliadas tiene como objetivo que “la voz del pueblo iraní no llegue al mundo”, manifestó Arjmand.

Al menos otras tres figuras que viven fuera de Irán —la estrella del fútbol Sardar Azmoun, el músico Mohsen Yeghaneh y el profesor universitario Ali Sharifi Zarchi— han aparecido en listas de confiscaciones, según dos agencias noticiosas semioficiales iraníes. Yeghaneh y Zarchi han apoyado en redes sociales a manifestantes antigubernamentales. GRUPOS DE DERECHOS DICEN QUE LAS CONDICIONES EMPEORAN Funcionarios iraníes de seguridad y del poder judicial han advertido que cualquier nueva protesta contra el gobierno será enfrentada con una fuerza letal. La prensa estatal informa con regularidad sobre detenciones en todo el país, describiendo a los sospechosos como “mercenarios” o “agentes” de Israel y Estados Unidos, “abusones monárquicos” o “elementos traidores”. Los reportes alegan que algunos enviaron información a “redes hostiles”.