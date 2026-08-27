Reza el dalái lama reza ‘por todos los que han perdido la vida’ en la riada de Nepal y Tíbet

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    Reza el dalái lama reza ‘por todos los que han perdido la vida’ en la riada de Nepal y Tíbet
    El dalai lama en un acto con fieles en la India. EFE/EPA/Farooq Khan

El dalái lama huyó a la India en 1959 tras el fracaso de una revuelta contra el control chino y desde entonces vive en el exilio

MADRID- El dalái lama dijo este jueves que reza “por todos los que han perdido la vida” en la inmensa riada que la víspera golpeó una zona fronteriza entre el norte de Nepal y el Tíbet (suroeste de China), con un balance de 289 muertos y unos 1,400 desaparecidos reportados por ambas partes.

“Me entristece profundamente saber de las devastadoras inundaciones en la región de Rasuwa, en Nepal, y en Kyirong, en el Tíbet, que han provocado pérdidas humanas y graves daños estructurales. Rezo por todos los que han perdido la vida y ofrezco mi más sentido pésame a los familiares y a todos los afectados por esta tragedia”, señaló el líder espiritual en un comunicado difundido por la Administración Central tibetana, con sede en la India.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/aun-hay-caos-y-miedo-en-los-alrededores-de-la-zona-afectada-por-la-riada-en-nepal-OA23102729

“Dado que esta región ya ha sufrido calamidades en el pasado, estos son sin duda síntomas de una causa subyacente más profunda, ya sea el cambio climático u otros factores. Espero que se tomen las medidas de seguimiento adecuadas, siempre que sea posible, para garantizar que tales desastres no se repitan”, añadió.

Una masiva riada de causas aún no esclarecidas sorprendió el miércoles con fuerza al distrito nepalí de Rasuwa, situado en la provincia de Bagmati, y el colindante condado de Gyirong, en el Tíbet.

El Tíbet es una región autónoma del suroeste de China bajo control de Pekín desde la década de 1950 y cuya situación política, cultural y religiosa ha sido objeto de críticas continuas de países occidentales y organizaciones de derechos humanos.

$!Vista aérea de viviendas dañadas en la localidad de Delight tras una inundación repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026.
Vista aérea de viviendas dañadas en la localidad de Delight tras una inundación repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026. EFE/EPA/Narendra Shrestha

El dalái lama huyó a la India en 1959 tras el fracaso de una revuelta contra el control chino y desde entonces vive en el exilio, mientras Pekín lo acusa de promover el separatismo y sostiene que el Tíbet es parte inalienable de su territorio.

Días antes de su 90 cumpleaños, el líder espiritual anunció que su linaje continuaría y que su círculo privado gestionaría el proceso, poniendo fin a la tesis de que él seria el último dalái lama, una institución de 600 años.

Una de las zonas golpeadas es el puesto fronterizo entre ambas partes, de acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad.

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